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    «Зенит» и «Сочи» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на матч 14-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

    «Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Джорджевич.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      gc3 1 минуту назад

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      Рейтинг: +6725

      Беспонтий 1 час назад

      с таким составом супротив ман сити можно конвульсировать
      так нет же выжмут 2=1
      опять хомяки откормленные вдоль штрафной феерить будут
      а чтобы в стык пойти
      не нам это не надо

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      Рейтинг: +62

      Самайн 2 часа назад

      Лучше бы Касьеру в старте, вдруг прорвало бы против бывшего клуба, а то зимой можно в аренду отправлять, чтобы место не занимал для новичка. А то так и будет Зенит без нападения играть до конца сезона.

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