«Зенит» и «Сочи» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на матч 14-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Джорджевич.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 20:00 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 33 очка в 13 турах.
- «Сочи» с 20 баллами идет на 8-м месте в таблице лиги.
Источник: Бомбардир.ру