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    Гайич объяснил, почему вышел на матч с «Оренбургом» в футболке Гайча

    Защитник ЦСКА Милан Гайич объяснил, почему вышел на второй тайм матча с «Оренбургом» (2:2) в футболке одноклубника Адольфо Гайча.

    «Это было недопонимание в раздевалке. Я просто взял футболку, которая лежала у меня в шкафчике. А потом судья увидел, что это не мой номер, и обратил внимание.

    Я сразу понял, о чем говорит судья. Он спросил, под каким номером я играю: под 21‑м или под 22‑м», – сказал Гайич.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +336

      Slavan62 1 час назад

      Если так, то кто то подложил подляну

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      Рейтинг: +306

      Таврида > Slavan62 1 час назад

      Это все Фикс! Это все проделки Фикса!!!-:))

      0
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      Рейтинг: +17542

      Cleaner > Slavan62 1 час назад

      Вот этот подложивший и должен ИЗ СВОЕГО КАКМАНА оплатить возможный штраф.

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