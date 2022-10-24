Гайич объяснил, почему вышел на матч с «Оренбургом» в футболке Гайча

Защитник ЦСКА Милан Гайич объяснил, почему вышел на второй тайм матча с «Оренбургом» (2:2) в футболке одноклубника Адольфо Гайча.

Через 10 минут судья Владислав Безбородов попросил игрока переодеться.

ЦСКА грозит крупный штраф.

«Это было недопонимание в раздевалке. Я просто взял футболку, которая лежала у меня в шкафчике. А потом судья увидел, что это не мой номер, и обратил внимание.

Я сразу понял, о чем говорит судья. Он спросил, под каким номером я играю: под 21‑м или под 22‑м», – сказал Гайич.