Гайич объяснил, почему вышел на матч с «Оренбургом» в футболке Гайча

Защитник ЦСКА Милан Гайич объяснил, почему вышел на второй тайм матча с «Оренбургом» (2:2) в футболке одноклубника Адольфо Гайча.
- Через 10 минут судья Владислав Безбородов попросил игрока переодеться.
- ЦСКА грозит крупный штраф.
«Это было недопонимание в раздевалке. Я просто взял футболку, которая лежала у меня в шкафчике. А потом судья увидел, что это не мой номер, и обратил внимание.
Я сразу понял, о чем говорит судья. Он спросил, под каким номером я играю: под 21‑м или под 22‑м», – сказал Гайич.
Источник: ютуб-канал ЦСКА