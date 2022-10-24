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    Мусаев: «У меня было пять предложений из РПЛ»

    Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал об интересе со стороны российских клубов.

    – Когда уже работал в «Сабахе», у меня было пять предложений из РПЛ. Причем несколько очень хороших. Но я не мог все бросить и уехать.

    «Динамо» и «Локомотив» входят в список хороших предложений?

    – Мне не нравится, когда назначают тренера, а другой тренер говорит: «Меня туда звали». Так некрасиво. Просто были хорошие предложения. Но из топ-5 РПЛ не было.

    – Поэтому вы отказываетесь от предложений из России?

    – Еще из-за человеческого отношения. По деньгам у меня были намного более выгодные предложения – мог получать на 40% больше, чем в Баку. Но мне важно то отношение, которое есть ко мне и к моей семье.

    Когда один клуб из России приглашал, я сказал, что не могу уйти по перечисленным выше причинам. Через время директор даже перезвонил мне: «Наше уважение, что ты не оставил их. Это важно».

    • Мусаев возглавляет «Сабах» с октября 2021 года.
    • Команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге Азербайджана после 11 туров.

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    Источник: Sports.ru

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