Кухарчук: «В «Химках» не хватает Ибрагимовича»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук назвал футболиста, которого не хватает его команде.

– Если бы у тебя была возможность пригласить одного игрока в «Химки», кого бы ты пригласил?

– Ибрагимовича пригласил бы к нам в команду, чтобы атмосферу создавал, он старенький.

– Вам не хватает атмосферы в раздевалке?

– Мне не хватает Ибрагимовича. Ты же спросил, кого бы я пригласил.