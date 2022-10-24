Кухарчук: «В «Химках» не хватает Ибрагимовича»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук назвал футболиста, которого не хватает его команде.
– Если бы у тебя была возможность пригласить одного игрока в «Химки», кого бы ты пригласил?
– Ибрагимовича пригласил бы к нам в команду, чтобы атмосферу создавал, он старенький.
– Вам не хватает атмосферы в раздевалке?
– Мне не хватает Ибрагимовича. Ты же спросил, кого бы я пригласил.
- «Химки» не побеждают 14 матчей подряд.
- Ибрагимовичу в октябре исполнился 41 год.
- Швед – игрок «Милана».
Источник: «РБ Спорт»