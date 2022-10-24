Мусаев сравнил зарплату в «Краснодаре» и «Сабахе»

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев ответил на вопросы об оплате труда в азербайджанском клубе.

– Как сильно вы упали в зарплате по сравнению с Россией?

– Зависит от курса. В «Краснодаре» я получал в рублях, сейчас – в долларах. За последний год доллар сильно поменялся. Но на момент подписания контракта она стала в два раза меньше.

– Это неплохо. Писали, что здесь вы зарабатываете как в топе ФНЛ.

– Нет. Не думаю, что в ФНЛ кто-то получает столько. Вообще денежная тема от меня далека.

Честно, в «Краснодаре» я ни разу не подходил к руководству: «Повысьте мне зарплату». Никогда не говорил, что у других тренеров – такая, а у меня – нет.

Так и здесь: мне предложили условия, я даже не торговался. Подписал контракт – и все. Может, это плохая черта.

Если бы у меня было развито это качество, я бы в «Краснодаре» еще больше заработал. Но я знаю: если буду хорошо работать, у меня всегда будут деньги и хорошие контракты.