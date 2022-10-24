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    Мусаев сравнил зарплату в «Краснодаре» и «Сабахе»

    Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев ответил на вопросы об оплате труда в азербайджанском клубе.

    – Как сильно вы упали в зарплате по сравнению с Россией?

    – Зависит от курса. В «Краснодаре» я получал в рублях, сейчас – в долларах. За последний год доллар сильно поменялся. Но на момент подписания контракта она стала в два раза меньше.

    – Это неплохо. Писали, что здесь вы зарабатываете как в топе ФНЛ.

    – Нет. Не думаю, что в ФНЛ кто-то получает столько. Вообще денежная тема от меня далека.

    Честно, в «Краснодаре» я ни разу не подходил к руководству: «Повысьте мне зарплату». Никогда не говорил, что у других тренеров – такая, а у меня – нет.

    Так и здесь: мне предложили условия, я даже не торговался. Подписал контракт – и все. Может, это плохая черта.

    Если бы у меня было развито это качество, я бы в «Краснодаре» еще больше заработал. Но я знаю: если буду хорошо работать, у меня всегда будут деньги и хорошие контракты.

    • Мусаев возглавляет «Сабах» с октября 2021 года.
    • Команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге Азербайджана после 11 туров.

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    Источник: Sports.ru

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