Моуринью: «Поздравляю «Наполи» с незаслуженной победой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался после поражения своей команды от «Наполи» в 11-м туре Серии А.

«Мы были достаточно хороши, чтобы не проиграть. Матч получился тяжелым, мы хорошо контролировали игру, но множество желтых карточек принесли нам проблемы.

«Наполи» воспользовался одним из немногих опасных моментов во втором тайме. Если бы у Кристанте не было предупреждения, он бы сорвал эту контратаку ранним фолом.

Я сочувствую своим футболистам. Они сделали все возможное, чтобы избежать поражения.

После перерыва нам пришлось снизить давление на соперника из-за усталости. Спинаццола должен был сдерживать того парня, который постоянно ныряет. Как там его зовут? Ну, того, который вечно валяется... Лосано! Точно!

Судейство я не хочу комментировать. Думаю, арбитр хороший и уравновешенный человек. Хотя мне не все понравилось.

Я поздравляю «Наполи» с незаслуженной победой. Также поздравляю свою команду с тем, что она не заслуживала поражения, хоть и проиграла», – заявил Моуринью.