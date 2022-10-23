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  • «Локомотив»: «Баринову лучше выражать претензии партнерам в раздевалке»

«Локомотив»: «Баринову лучше выражать претензии партнерам в раздевалке»

23 октября 2022, 09:11
5

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слова своего игрока Дмитрия Баринова, который публично критикует партнеров.

«В матче с «Динамо» мы видели, что команда боролась. Сложно обвинить кого-то из игроков в неучастии в борьбе. Да, есть различные мнения – внутри коллектива капитан иногда высказывается. Конечно, лучше это делать в раздевалке.

Дмитрий Баринов – очень яркий и эмоциональный человек. Наверное, на тот момент у него было такое мнение. Но наша общая задача, чтобы «Локомотив» был единым коллективом», – сказал Нагорных.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (5)
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zigbert
1666509485
Подсказывать в игре своим партнерам надо но конечно нельзя выражать им недовольство. Сам то в игре тоже допускает ошибки.
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SLADE2019
1666511732
Это все результат того, что он вовремя не ушел в более сильный чемпионат. Теперь плохо всем, клубу, игроку, болельщикам. Растущим в мастерстве игрокам (каким был совсем недавно Баринов) не место для этого роста в первенстве РПЛ.
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paracetamol
1666513104
А председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных - белый и пушистый. Умеет только воровать! А слова про него - не скажи.
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nurslan
1666521369
Там игроки некоторые не очень, чистку надо делать
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