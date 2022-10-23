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    «Локомотив»: «Баринову лучше выражать претензии партнерам в раздевалке»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слова своего игрока Дмитрия Баринова, который публично критикует партнеров.

    «В матче с «Динамо» мы видели, что команда боролась. Сложно обвинить кого-то из игроков в неучастии в борьбе. Да, есть различные мнения – внутри коллектива капитан иногда высказывается. Конечно, лучше это делать в раздевалке.

    Дмитрий Баринов – очень яркий и эмоциональный человек. Наверное, на тот момент у него было такое мнение. Но наша общая задача, чтобы «Локомотив» был единым коллективом», – сказал Нагорных.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98557

      zigbert 20 минут назад

      Подсказывать в игре своим партнерам надо но конечно нельзя выражать им недовольство. Сам то в игре тоже допускает ошибки.

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      Рейтинг: +481

      7:1 27 минут назад

      как же эпично вчера баринов закрывал невидимого клаудиньо! с такой сильной мотивацией гонялся за ним и всё закрывал и закрывал! даже про свой клуб забыл!

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