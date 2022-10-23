«Локомотив»: «Баринову лучше выражать претензии партнерам в раздевалке»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слова своего игрока Дмитрия Баринова, который публично критикует партнеров.
«В матче с «Динамо» мы видели, что команда боролась. Сложно обвинить кого-то из игроков в неучастии в борьбе. Да, есть различные мнения – внутри коллектива капитан иногда высказывается. Конечно, лучше это делать в раздевалке.
Дмитрий Баринов – очень яркий и эмоциональный человек. Наверное, на тот момент у него было такое мнение. Но наша общая задача, чтобы «Локомотив» был единым коллективом», – сказал Нагорных.
- В 14-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Динамо» (1:3).
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Команду вскоре должен возглавить Михаил Галактионов.
Источник: «Чемпионат»