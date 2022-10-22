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    Канчельскис: «Почему Кокорина называют сбитым летчиком? Он разве был в летном училище?»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах форварда «Ариса» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

    «Кокорин не молодеет. Если тренерский штаб хочет видеть его в сборной России, то пожалуйста.

    Сейчас можно вызывать и просматривать кого угодно в товарищеских играх. Пускай приезжает и играет. Он же выступал за сборную и был одним из лидеров.

    Почему Кокорина называют сбитым лeтчиком? Я не понимаю смысл этого выражения, хотя все почему-то говорят. Он разве был в лeтном училище? Это что за глупое выражение?» – сказал Канчельскис.

    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона-2022/23.
    • На Кипре нападающий забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
    • В сборную его не вызывают с ноября 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11078

      alex1951 2 часа назад

      Канчельскис решил малёхо поиздеваться над Кокошей...
      Как говорится чё заслужил.....
      Посадить бы этих игруль на обычную зарплату (ну с гособеспечением)
      Шарики в бестолковке стали крутиться в правильном направлении....
      ...2016.... ,,Официант! Шампанскага всем!,,

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