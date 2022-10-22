Канчельскис: «Почему Кокорина называют сбитым летчиком? Он разве был в летном училище?»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах форварда «Ариса» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

«Кокорин не молодеет. Если тренерский штаб хочет видеть его в сборной России, то пожалуйста.

Сейчас можно вызывать и просматривать кого угодно в товарищеских играх. Пускай приезжает и играет. Он же выступал за сборную и был одним из лидеров.

Почему Кокорина называют сбитым лeтчиком? Я не понимаю смысл этого выражения, хотя все почему-то говорят. Он разве был в лeтном училище? Это что за глупое выражение?» – сказал Канчельскис.