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  • Канчельскис: «Почему Кокорина называют сбитым летчиком? Он разве был в летном училище?»

Канчельскис: «Почему Кокорина называют сбитым летчиком? Он разве был в летном училище?»

22 октября 2022, 14:00
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Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах форварда «Ариса» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

«Кокорин не молодеет. Если тренерский штаб хочет видеть его в сборной России, то пожалуйста.

Сейчас можно вызывать и просматривать кого угодно в товарищеских играх. Пускай приезжает и играет. Он же выступал за сборную и был одним из лидеров.

Почему Кокорина называют сбитым лeтчиком? Я не понимаю смысл этого выражения, хотя все почему-то говорят. Он разве был в лeтном училище? Это что за глупое выражение?» – сказал Канчельскис.

  • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона-2022/23.
  • На Кипре нападающий забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
  • В сборную его не вызывают с ноября 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (1)
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alex1951
1666443104
Канчельскис решил малёхо поиздеваться над Кокошей... Как говорится чё заслужил..... Посадить бы этих игруль на обычную зарплату (ну с гособеспечением) Шарики в бестолковке стали крутиться в правильном направлении.... ...2016.... ,,Официант! Шампанскага всем!,,
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