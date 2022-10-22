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    «Стыдно». Каррера – о невключении Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил решение не включать Квинси Промеса в предварительную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира.

    • Всего в расширенный состав попали 39 игроков.
    • На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками голландцев будут Катар, Сенегал и Эквадор.
    • Турнир в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

    «Если учитывать голы и передачи Промеса с начала сезона, то стыдно за решение сборной Нидерландов не включать его в заявку на ЧМ-2022», – сказал Каррера.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      sharmareap 7 минут назад

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      Рейтинг: +480

      7:1 59 минут назад

      слабенький зулус, уровня спартака. что тут ещё можно сказать, когда и так всё ясно

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      Рейтинг: +485

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Во первых Свинси Промяс в Нидерландах под статьями ходит. Кто ж будет уголовника привлекать в сборную. Во вторых он для голландцев играет непонятно за какой слабый клубик. Гыгыгы

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      Рейтинг: +700

      SLADE2019 1 час назад

      Очень эмоциональная реакция. Судя по всему, Каррера не очень внимательно список смотрел. Там есть кому сыграть не хуже Промеса.

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      Рейтинг: +6676

      Беспонтий 1 час назад

      ну
      кокорина с мамаевым тоже не приглашают в сборную
      и никому не стыдно

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