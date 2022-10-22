«Стыдно». Каррера – о невключении Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил решение не включать Квинси Промеса в предварительную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира.

Всего в расширенный состав попали 39 игроков.

На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками голландцев будут Катар, Сенегал и Эквадор.

Турнир в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

«Если учитывать голы и передачи Промеса с начала сезона, то стыдно за решение сборной Нидерландов не включать его в заявку на ЧМ-2022», – сказал Каррера.