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  • «Стыдно». Каррера – о невключении Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

«Стыдно». Каррера – о невключении Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

22 октября 2022, 11:32
3

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил решение не включать Квинси Промеса в предварительную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира.

  • Всего в расширенный состав попали 39 игроков.
  • На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками голландцев будут Катар, Сенегал и Эквадор.
  • Турнир в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

«Если учитывать голы и передачи Промеса с начала сезона, то стыдно за решение сборной Нидерландов не включать его в заявку на ЧМ-2022», – сказал Каррера.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Нидерланды Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Беспонтий
1666428929
ну кокорина с мамаевым тоже не приглашают в сборную и никому не стыдно
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SLADE2019
1666429412
Очень эмоциональная реакция. Судя по всему, Каррера не очень внимательно список смотрел. Там есть кому сыграть не хуже Промеса.
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alefreddy
1666457613
это политика и с этим пока ничего не поделаешь
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