«Проигравший потеряет шансы на высокие места». Семин – о дерби «Локомотив» – «Динамо»

Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

– По последним двум играм можно сказать, что «Локомотив» оживает?

– Многое покажет дерби с «Динамо». Этот матч очень важен с точки зрения результата, места в таблице. Ведь если кто-то проиграет, думаю, уже потеряет шансы в этом сезоне на высокие места.

Так что я жду агрессивный футбол, но и с оглядкой на свои ворота. «Локомотив», как мне показалось, в последних двух играх изменил свою систему, тактику.