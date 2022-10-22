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    «Проигравший потеряет шансы на высокие места». Семин – о дерби «Локомотив» – «Динамо»

    Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

    – По последним двум играм можно сказать, что «Локомотив» оживает?

    – Многое покажет дерби с «Динамо». Этот матч очень важен с точки зрения результата, места в таблице. Ведь если кто-то проиграет, думаю, уже потеряет шансы в этом сезоне на высокие места.

    Так что я жду агрессивный футбол, но и с оглядкой на свои ворота. «Локомотив», как мне показалось, в последних двух играх изменил свою систему, тактику.

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    Источник: «Известия»

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