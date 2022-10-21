Тен Хаг: «Я предупреждал Роналду, что будут последствия»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал конфликтную ситуацию с нападающим Криштиану Роналду.

В среду португалец отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).

На следующий день его не включили в заявку на матч с «Челси» и отстранили от тренировок в общей группе.

Также Роналду грозит крупный штраф.

«Детали разговора останутся между нами. Думаю, заявление клуба было достаточно ясным. Роналду остается важным игроком для команды.

Я как главный тренер несу ответственность за спортивную культуру в клубе. Я должен задавать стандарты и определять ценности, а также контролировать, чтобы футболисты следовали им.

После матча с «Райо Вальекано» [в июле] я говорил Роналду, что уходить с матча неприемлемо. Это касается всех. Я предупреждал его, что будут последствия, если подобное повторится.

Думаю, у Криштиану будет время, чтобы обо всем подумать. Футбол – это командный вид спорта, поэтому каждый игрок должен отвечать определенным стандартам.

Завтра нам будет его не хватать. Это потеря для команды, но такое решение важно было принять для правильного отношения к делу», – сказал тен Хаг.