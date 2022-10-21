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Тен Хаг: «Я предупреждал Роналду, что будут последствия»

21 октября 2022, 15:33
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал конфликтную ситуацию с нападающим Криштиану Роналду.

«Детали разговора останутся между нами. Думаю, заявление клуба было достаточно ясным. Роналду остается важным игроком для команды.

Я как главный тренер несу ответственность за спортивную культуру в клубе. Я должен задавать стандарты и определять ценности, а также контролировать, чтобы футболисты следовали им.

После матча с «Райо Вальекано» [в июле] я говорил Роналду, что уходить с матча неприемлемо. Это касается всех. Я предупреждал его, что будут последствия, если подобное повторится.

Думаю, у Криштиану будет время, чтобы обо всем подумать. Футбол – это командный вид спорта, поэтому каждый игрок должен отвечать определенным стандартам.

Завтра нам будет его не хватать. Это потеря для команды, но такое решение важно было принять для правильного отношения к делу», – сказал тен Хаг.

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Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану тен Хаг Эрик
Комментарии (8)
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Artemka444
1666357099
Думаю лучше будет Роналду уйти в спортинг и всё на этом!!!
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САНЁК17
1666358325
Оба истерички
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Fin035
1666364859
Роналду всегда ставил себя превыше всех остальных, но пришло время поменяться местами!
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Томик
1666369293
Если все, что ты можешь - самоутверждаться за счёт звезды мирового уровня, может быть не ту профессию выбрал? Достали "розовые кофточки".
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САДЫЧОК
1666372351
Тренер 0 !
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