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    Тен Хаг: «Я предупреждал Роналду, что будут последствия»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал конфликтную ситуацию с нападающим Криштиану Роналду.

    «Детали разговора останутся между нами. Думаю, заявление клуба было достаточно ясным. Роналду остается важным игроком для команды.

    Я как главный тренер несу ответственность за спортивную культуру в клубе. Я должен задавать стандарты и определять ценности, а также контролировать, чтобы футболисты следовали им.

    После матча с «Райо Вальекано» [в июле] я говорил Роналду, что уходить с матча неприемлемо. Это касается всех. Я предупреждал его, что будут последствия, если подобное повторится.

    Думаю, у Криштиану будет время, чтобы обо всем подумать. Футбол – это командный вид спорта, поэтому каждый игрок должен отвечать определенным стандартам.

    Завтра нам будет его не хватать. Это потеря для команды, но такое решение важно было принять для правильного отношения к делу», – сказал тен Хаг.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 15:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1377

      Fin035 24 минуты назад

      Роналду всегда ставил себя превыше всех остальных, но пришло время поменяться местами!

      0
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      Рейтинг: +1132

      САНЁК17 2 часа назад

      Оба истерички

      0
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      Рейтинг: +1463

      Artemka444 2 часа назад

      Думаю лучше будет Роналду уйти в спортинг и всё на этом!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2192

      spam2009 > Artemka444 3 минуты назад

      и играть бксплатно

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