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    В Венгрии считают странными пресс-конференции Черчесова: «Настоящий жесткий русский мужик»

    Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола высказался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

    «Ференцварош» не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем все доказал и заработал положительную репутацию.

    Черчесов настоящий жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — это топ-уровень», — сказал журналист.

    • «Ференцварош» проиграл два матча подряд: последней команде чемпионата Венгрии «Мезекевешду» (1:2) и «Иванче» (2:3) из третьего дивизиона в Кубке.
    • «Ференцварош» сохраняет лидерство в чемпионате.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +885

      Untitled-1 2 часа назад

      Да от его пресс-конференций мы тоже всей страной ржали и плакали одновременно

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