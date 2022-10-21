В Венгрии считают странными пресс-конференции Черчесова: «Настоящий жесткий русский мужик»

Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола высказался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.
«Ференцварош» не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем все доказал и заработал положительную репутацию.
Черчесов настоящий жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — это топ-уровень», — сказал журналист.
- «Ференцварош» проиграл два матча подряд: последней команде чемпионата Венгрии «Мезекевешду» (1:2) и «Иванче» (2:3) из третьего дивизиона в Кубке.
- «Ференцварош» сохраняет лидерство в чемпионате.
Источник: Sport24