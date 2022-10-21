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    Талалаев рассказал, мог ли он возглавить «Локомотив» после увольнения Циннбауэра

    Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев опроверг информацию о том, что мог возглавить «Локомотив».

    — «Локомотив» среди интересовавшихся вами клубов РПЛ был? Вас в СМИ называли чуть ли не главным претендентом на работу в Черкизово.

    — Никаких контактов ни с кем из представителей «Локомотива» не было. Это все досужие истории, выгодные кому-то, кто внес мою фамилию в шорт-лист кандидатов. Я догадываюсь, кто это был.

    — Намекнете?

    — Пусть останется инкогнито.

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    Источник: Sport24

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