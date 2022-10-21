Талалаев рассказал, мог ли он возглавить «Локомотив» после увольнения Циннбауэра

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев опроверг информацию о том, что мог возглавить «Локомотив».
— «Локомотив» среди интересовавшихся вами клубов РПЛ был? Вас в СМИ называли чуть ли не главным претендентом на работу в Черкизово.
— Никаких контактов ни с кем из представителей «Локомотива» не было. Это все досужие истории, выгодные кому-то, кто внес мою фамилию в шорт-лист кандидатов. Я догадываюсь, кто это был.
— Намекнете?
— Пусть останется инкогнито.
- «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября.
- Команда идет на 13-м месте в РПЛ.
- Сообщалось, что на следующей неделе команду возглавит Михаил Галактионов.
Источник: Sport24