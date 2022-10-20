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    В «Пари НН» отреагировали на новость о скором уходе Галактионова в «Локомотив»

    Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов не подтвердил, что главный тренер нижегородской команды Михаил Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив».

    «Мне нечего комментировать. То, что Галактионов уходит, – у меня такой информации нет. Сам прочитал в интернете. Началась масса звонков.

    Если руководство клуба не обладает этой информацией, а журналисты почему-то ей обладают... Я не в курсе», – сказал Кудряшов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5916

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Одно слово подонок. Погнался за длинным рублем, наплевал на обязательства. И Локо кинет так же внезапно . да и игры не показывают зачем он Локо. Зенит его команду вынес без шансов.

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      Рейтинг: +52

      SuperPav11 > Красногорск_Фан 18 минут назад

      Подонок ты сам

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      Рейтинг: +52

      SuperPav11 > Красногорск_Фан 16 минут назад

      Нормальная практика когда тренер идет на повышение в более сильную команду видемо ты у нам "особенный"

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