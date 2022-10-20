В «Пари НН» отреагировали на новость о скором уходе Галактионова в «Локомотив»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов не подтвердил, что главный тренер нижегородской команды Михаил Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив».
«Мне нечего комментировать. То, что Галактионов уходит, – у меня такой информации нет. Сам прочитал в интернете. Началась масса звонков.
Если руководство клуба не обладает этой информацией, а журналисты почему-то ей обладают... Я не в курсе», – сказал Кудряшов.
- «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября.
- Команда идет на 13-м месте в РПЛ.
- Сообщалось, что «Пари НН» рассматривает 6 кандидатов на замену Галактионову.
Источник: «Чемпионат»