В «Пари НН» отреагировали на новость о скором уходе Галактионова в «Локомотив»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов не подтвердил, что главный тренер нижегородской команды Михаил Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив».

«Мне нечего комментировать. То, что Галактионов уходит, – у меня такой информации нет. Сам прочитал в интернете. Началась масса звонков.

Если руководство клуба не обладает этой информацией, а журналисты почему-то ей обладают... Я не в курсе», – сказал Кудряшов.