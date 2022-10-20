В «Пари НН» отреагировали на новость о скором уходе Галактионова в «Локомотив»

Одно слово подонок. Погнался за длинным рублем, наплевал на обязательства. И Локо кинет так же внезапно . да и игры не показывают зачем он Локо. Зенит его команду вынес без шансов.
Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов не подтвердил, что главный тренер нижегородской команды Михаил Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив».
«Мне нечего комментировать. То, что Галактионов уходит, – у меня такой информации нет. Сам прочитал в интернете. Началась масса звонков.
Если руководство клуба не обладает этой информацией, а журналисты почему-то ей обладают... Я не в курсе», – сказал Кудряшов.
- «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября.
- Команда идет на 13-м месте в РПЛ.
- Сообщалось, что «Пари НН» рассматривает 6 кандидатов на замену Галактионову.