Венгерский журналист рассказал, довольны ли болельщики «Ференцвароша» работой Черчесова

Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола рассказал об отношении венгерских болельщиков к главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.

«Ференцварош» уступил клубу 3-го дивизиона под названием «Иванча». Их поражение стало сюрпризом для всех. Жаль команду и Черчесова, потому что они выиграли Кубок в прошлом году, и это было одной из их основных целей и в этом сезоне.

Почему проиграли? Была видна проблема в мотивации самих игроков «Ференцвароша». Это не проблема только Черчесова или конкретно самих футболистов. Проигрывает не только тренер, а проигрывает вся команда.

Недовольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым? Раньше такое было, но не сейчас. С того времени, как его назначили, «Ференцварош» выиграл чемпионат, а сейчас добивается успеха в Лиге Европы, поэтому фанаты им довольны.

Четыре матча в ЛЕ и девять очков, лидерство в чемпионате, какие могут быть вопросы?» — сказал Борбола.