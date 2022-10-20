Венгерский журналист рассказал, довольны ли болельщики «Ференцвароша» работой Черчесова

Ну и ладно.....Где то у Чабана должно было рвануть....
И наше личное мнение.
В клубах у него все же получше получается.Может игроки в Европе послушнее.
Может на них матом не надо...оттого легче работается...не знаю...
Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола рассказал об отношении венгерских болельщиков к главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.
«Ференцварош» уступил клубу 3-го дивизиона под названием «Иванча». Их поражение стало сюрпризом для всех. Жаль команду и Черчесова, потому что они выиграли Кубок в прошлом году, и это было одной из их основных целей и в этом сезоне.
Почему проиграли? Была видна проблема в мотивации самих игроков «Ференцвароша». Это не проблема только Черчесова или конкретно самих футболистов. Проигрывает не только тренер, а проигрывает вся команда.
Недовольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым? Раньше такое было, но не сейчас. С того времени, как его назначили, «Ференцварош» выиграл чемпионат, а сейчас добивается успеха в Лиге Европы, поэтому фанаты им довольны.
Четыре матча в ЛЕ и девять очков, лидерство в чемпионате, какие могут быть вопросы?» — сказал Борбола.
- «Ференцварош» проиграл два матча подряд: последней команде чемпионата Венгрии «Мезекевешду» (1:2) и «Иванче» (2:3) из третьего дивизиона в Кубке.
- «Ференцварош» сохраняет лидерство в чемпионате.