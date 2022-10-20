Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Венгерский журналист рассказал, довольны ли болельщики «Ференцвароша» работой Черчесова

Венгерский журналист рассказал, довольны ли болельщики «Ференцвароша» работой Черчесова

20 октября 2022, 17:47
2

Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола рассказал об отношении венгерских болельщиков к главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.

«Ференцварош» уступил клубу 3-го дивизиона под названием «Иванча». Их поражение стало сюрпризом для всех. Жаль команду и Черчесова, потому что они выиграли Кубок в прошлом году, и это было одной из их основных целей и в этом сезоне.

Почему проиграли? Была видна проблема в мотивации самих игроков «Ференцвароша». Это не проблема только Черчесова или конкретно самих футболистов. Проигрывает не только тренер, а проигрывает вся команда.

Недовольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым? Раньше такое было, но не сейчас. С того времени, как его назначили, «Ференцварош» выиграл чемпионат, а сейчас добивается успеха в Лиге Европы, поэтому фанаты им довольны.

Четыре матча в ЛЕ и девять очков, лидерство в чемпионате, какие могут быть вопросы?» — сказал Борбола.

  • «Ференцварош» проиграл два матча подряд: последней команде чемпионата Венгрии «Мезекевешду» (1:2) и «Иванче» (2:3) из третьего дивизиона в Кубке.
  • «Ференцварош» сохраняет лидерство в чемпионате.

Еще по теме:
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо» 1
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон 11
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте» 10
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1666279112
Ну и ладно.....Где то у Чабана должно было рвануть.... И наше личное мнение. В клубах у него все же получше получается.Может игроки в Европе послушнее. Может на них матом не надо...оттого легче работается...не знаю...
Ответить
zigbert
1666334922
Ложка дегтя в бочке меда конечно есть но общего впечатления от работы Черчесова это не испортило.
Ответить
Главные новости
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
2
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
6
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
8
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Все новости
Все новости
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
2
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
21
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
5
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
31
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+