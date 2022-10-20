Мостовой: «КДК зря дисквалифицировал Федотова и Абаскаля. У нас никто друг на друга не кричит?»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о дисквалификации главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Я не считаю, что наказание для Абаскаля слишком суровое, да и в принципе ничего сурового в этом наказании нет. Мне кажется, и того, и другого зря дисквалифицировали. Даже на одну игру.

Ничего такого в этой ситуации не было, никто никого не бил, не толкал. Ну покричали друг на друга, что здесь такого? Такое ощущение, что у нас никто друг на друга не кричит», – сказал Мостовой.