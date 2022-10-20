Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «КДК зря дисквалифицировал Федотова и Абаскаля. У нас никто друг на друга не кричит?»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о дисквалификации главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «Я не считаю, что наказание для Абаскаля слишком суровое, да и в принципе ничего сурового в этом наказании нет. Мне кажется, и того, и другого зря дисквалифицировали. Даже на одну игру.

    Ничего такого в этой ситуации не было, никто никого не бил, не толкал. Ну покричали друг на друга, что здесь такого? Такое ощущение, что у нас никто друг на друга не кричит», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Петржела: «Меня никогда не дисквалифицировали в России. Надо вести себя нормально!»
    Канчельскис предложил Федотову и Абаскалю встретиться за чашкой чая. Ранее он призывал их выйти «один на один»
    Павлюченко: «В следующем дерби Федотов и Абаскаль обнимутся, и на этом всe прекратится» 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:01
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      trekgroora 41 минуту назад

      Функциональное теpмобeльe с влаговыводящей и теплообменной фунцией, обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Очень удобное и качественное и цена супер -------- https://marketl.ink/vmotion

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +535

      egor tikhonov 1 час назад

      1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, -

      влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +535

      egor tikhonov > egor tikhonov 1 час назад

      15 суток надо, а ему кресло на стадионе на 1 день)))) Россия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15981

      NewLife 1 час назад

      Мостовой прокомментировал в меру своего ума и воспитанности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Ahmad11034 1 час назад

      Полная жопа твориться в России..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11