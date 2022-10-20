Лещук: «Со Шварцем было хорошо, но он в Германии, а с нами – Йоканович»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил игру команды при Сандро Шварце и Славише Йокановиче.
«Со Шварцем «Динамо» играло увереннее? С Сандро было хорошо, но теперь он в Германии, а с нами в России – Йоканович.
Мы играем здесь и сейчас. То, что было со Шварцем, – уже хорошо забытое прошлое», – сказал Лещук.
- Летом Шварц ушел в «Герту».
- Под его руководством «Динамо» финишировало на 3-м месте в прошлом сезоне РПЛ.
- В чемпионате-2022/23 команда идет на 8-й строчке после 13 туров.
Источник: «Чемпионат»