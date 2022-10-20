Лещук: «Со Шварцем было хорошо, но он в Германии, а с нами – Йоканович»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил игру команды при Сандро Шварце и Славише Йокановиче.

«Со Шварцем «Динамо» играло увереннее? С Сандро было хорошо, но теперь он в Германии, а с нами в России – Йоканович.

Мы играем здесь и сейчас. То, что было со Шварцем, – уже хорошо забытое прошлое», – сказал Лещук.