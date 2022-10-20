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  • Аленичев рассказал, благодаря кому его назначили тренером «Спартака»

Аленичев рассказал, благодаря кому его назначили тренером «Спартака»

20 октября 2022, 09:37
1

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал людей, которые пролоббировали его приход в московскую команду.

«Работая в Туле, знал, что интерес в «Спартаке» ко мне есть. Несмотря на то, что «Арсенал», с которым мы годом ранее вышли в Премьер-лигу, теперь из нее вылетал, разговоры ходили.

Меня лоббировал ветеранский совет, который тогда существовал в клубе, – Олег Романцев, Георгий Ярцев, Евгений Ловчев. Они доносили свои мысли до Леонида Арнольдовича [Федуна], говорили, что нужен бывший спартаковец.

Потом мне позвонил Ярцев, сказал, что меня в клубе хотят видеть, познакомиться, послушать мое видение игры «Спартака». Так и встретились – Федун, два-три его помощника и я.

Представил программу, обозначил цели, к которым надо стремиться. Но для этого, повторяю, нужно было избавиться от некоторых футболистов и приобрести других под мое видение.

С чем он сразу согласился, что мне понравилось. Потому что бывают случаи, когда тренеру навязывают игроков, которых тот не хочет. Здесь такого не было.

Состоялся хороший, конструктивный разговор примерно на час. Пожали руки, и через два дня я подписал контракт на три года.

Это правда, что в нем не было отступных в случае увольнения клубом. Вернее, были, но небольшие – в случае отставки мне должны были выплатить три месячные зарплаты.

Я о деньгах много не думаю, для меня главное – футбол. И «Спартак». Зарплата, кстати, была меньше миллиона евро – не знаю, платили ли такую еще кому-то в этом клубе», – рассказал Аленичев.

  • Тренер возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
  • Он остается без работы с мая 2019 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (1)
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piligrim1986
1666248825
про багаж не рассказал?
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