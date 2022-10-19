Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комментатор Елагин предложил кастрировать Менди, который обвиняется в серии изнасилований

Комментатор Елагин предложил кастрировать Менди, который обвиняется в серии изнасилований

19 октября 2022, 11:21
5

Футбольный комментатор Александр Елагин оценил обвинения Бенжамина Менди в серии изнасилований.

«Читал про Бенжамина Менди. Каким садистом и подонком надо быть, чтобы насиловать? У тебя есть деньги...

Если тебе нравится девушка, то ты в лепешку расшибись, но сделай так, чтобы она была твоя. Это же какой кайф. Главное – не постель. Это уже так, финальная точка. Главное – подход, соблазнение, взгляд, умение повернуть эту сторону на себя. Обратить на себя внимание и расположить. Чтоб она сказала: «На, бери».

Самое ценное, что может услышать мужчина от женщины: «Боже, что ты со мной делаешь». Все. Вот это вершина. А когда этот подонок насилует... Какое может быть снисхождение к нему? Кастрировать таких сук надо. Вот и все», – сказал Елагин.

  • Менди грозит пожизненное тюремное заключение.
  • Футболиста обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.
  • «Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
Бенжамин Менди отдал первую голевую передачу после выхода из тюрьмы 1
10 худших трансферов в истории «Манчестер Сити» 1
Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Менди Бенжамин
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1666172662
А то что бабы эти шли к нему в гости - это так, невинная шалость. Просто чаю попить. Какого эти бабы делали у него дома?
Ответить
Fusballer
1666172809
"По словам женщины, защитник «Манчестер Сити» изнасиловал ее в своей комнате для трофеев, после чего она спустилась в кинозал, где ее изнасиловал Маттури. После этого она уехала из дома Менди в квартиру Маттури, где он якобы изнасиловал ее еще раз." - уехала к насильнику домой после изнасилования. То есть не он увёз её, а она уехала))) Если это реально так, то звездец.
Ответить
Главные новости
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
1
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
1
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
6
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
4
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
7
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Все новости
Все новости
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
17:03
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
01:27
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
Вчера, 23:19
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
Вчера, 21:54
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
Вчера, 21:32
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
Вчера, 15:52
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
Вчера, 15:44
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
Вчера, 15:35
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
Вчера, 11:03
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
Вчера, 09:41
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
Вчера, 00:24
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
1 сентября
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
1 сентября
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+