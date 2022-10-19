Комментатор Елагин предложил кастрировать Менди, который обвиняется в серии изнасилований

Футбольный комментатор Александр Елагин оценил обвинения Бенжамина Менди в серии изнасилований.

«Читал про Бенжамина Менди. Каким садистом и подонком надо быть, чтобы насиловать? У тебя есть деньги...

Если тебе нравится девушка, то ты в лепешку расшибись, но сделай так, чтобы она была твоя. Это же какой кайф. Главное – не постель. Это уже так, финальная точка. Главное – подход, соблазнение, взгляд, умение повернуть эту сторону на себя. Обратить на себя внимание и расположить. Чтоб она сказала: «На, бери».

Самое ценное, что может услышать мужчина от женщины: «Боже, что ты со мной делаешь». Все. Вот это вершина. А когда этот подонок насилует... Какое может быть снисхождение к нему? Кастрировать таких сук надо. Вот и все», – сказал Елагин.