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    Комментатор Елагин предложил кастрировать Менди, который обвиняется в серии изнасилований

    Футбольный комментатор Александр Елагин оценил обвинения Бенжамина Менди в серии изнасилований.

    «Читал про Бенжамина Менди. Каким садистом и подонком надо быть, чтобы насиловать? У тебя есть деньги...

    Если тебе нравится девушка, то ты в лепешку расшибись, но сделай так, чтобы она была твоя. Это же какой кайф. Главное – не постель. Это уже так, финальная точка. Главное – подход, соблазнение, взгляд, умение повернуть эту сторону на себя. Обратить на себя внимание и расположить. Чтоб она сказала: «На, бери».

    Самое ценное, что может услышать мужчина от женщины: «Боже, что ты со мной делаешь». Все. Вот это вершина. А когда этот подонок насилует... Какое может быть снисхождение к нему? Кастрировать таких сук надо. Вот и все», – сказал Елагин.

    • Менди грозит пожизненное тюремное заключение.
    • Футболиста обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.
    • «Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15863

      Fusballer 31 минуту назад

      "По словам женщины, защитник «Манчестер Сити» изнасиловал ее в своей комнате для трофеев, после чего она спустилась в кинозал, где ее изнасиловал Маттури. После этого она уехала из дома Менди в квартиру Маттури, где он якобы изнасиловал ее еще раз." - уехала к насильнику домой после изнасилования. То есть не он увёз её, а она уехала))) Если это реально так, то звездец.

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      Рейтинг: +15863

      Fusballer 34 минуты назад

      А то что бабы эти шли к нему в гости - это так, невинная шалость. Просто чаю попить. Какого эти бабы делали у него дома?

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      Рейтинг: +66

      яиссор 1 час назад

      Обвиняют или уже доказали и осудили?

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