Елагин: «Команды РПЛ писали, что их футболисты играют лучше, когда я комментирую»

Футбольный комментатор Александр Елагин вспомнил время работы на НТВ-ПЛЮС.
«Я получал колоссальное удовольствие, когда в переходном сезоне-2011/12 комментировал матчи второй восьмерки. Говорили: «Пусть городской сумасшедший Елагин комментирует, хрен с ним».
Меня смотрели больше, чем первую восьмерку. Я комментировал «Томь»... Самое любопытное, что эти клубы второй восьмерки писали, что благодаря Елагину футболисты играют лучше. Вот это кайф. Вот это похвала», – сказал комментатор.
- Сейчас Елагин комментирует на Okko.
- Помимо этого Елагин работает в Театре у Никитских ворот в Москве, он заслуженный артист РФ.
- До этого года у Елагина был собственный ютуб-проект про АПЛ.
Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой