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    Елагин: «Команды РПЛ писали, что их футболисты играют лучше, когда я комментирую»

    Футбольный комментатор Александр Елагин вспомнил время работы на НТВ-ПЛЮС.

    «Я получал колоссальное удовольствие, когда в переходном сезоне-2011/12 комментировал матчи второй восьмерки. Говорили: «Пусть городской сумасшедший Елагин комментирует, хрен с ним».

    Меня смотрели больше, чем первую восьмерку. Я комментировал «Томь»... Самое любопытное, что эти клубы второй восьмерки писали, что благодаря Елагину футболисты играют лучше. Вот это кайф. Вот это похвала», – сказал комментатор.

    • Сейчас Елагин комментирует на Okko.
    • Помимо этого Елагин работает в Театре у Никитских ворот в Москве, он заслуженный артист РФ.
    • До этого года у Елагина был собственный ютуб-проект про АПЛ.

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    Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

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