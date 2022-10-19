Елагин: «Команды РПЛ писали, что их футболисты играют лучше, когда я комментирую»

Футбольный комментатор Александр Елагин вспомнил время работы на НТВ-ПЛЮС.

«Я получал колоссальное удовольствие, когда в переходном сезоне-2011/12 комментировал матчи второй восьмерки. Говорили: «Пусть городской сумасшедший Елагин комментирует, хрен с ним».

Меня смотрели больше, чем первую восьмерку. Я комментировал «Томь»... Самое любопытное, что эти клубы второй восьмерки писали, что благодаря Елагину футболисты играют лучше. Вот это кайф. Вот это похвала», – сказал комментатор.