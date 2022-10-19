Геркус объяснился перед фанатами «Торпедо» после объятий с игроками «Локомотива»

Президент «Торпедо» Илья Геркус обратился к фанатам команды, которых возмутило, что их руководитель перед матчем 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1) обнимался с футболистами соперника.

«Уважаемые болельщики черно-белых!

Как я понял, многих смутили и некоторых даже разозлили кадры, на которых я приветствовал своих бывших коллег из другого клуба на прошлой игре.

Я не имел ввиду ничего плохого, никоим образом не пытался никого обидеть. В той ситуации стоял, ждал нашу команду, чтобы поздороваться, а тем временем вышел соперник. В его составе было несколько моих бывших коллег. Ребят, с которыми мы вместе работали я не видел несколько лет и не мог не поздороваться.

Конечно я понимаю, что они соперники и желал только одного – обыграть их.

Разумеется я понимаю важность и принципиальность этого дерби и, со своей стороны, сделал все от меня зависящее, чтобы наша команда эту игру выиграла. Нам не повезло, но играли мы достойно. Очень жаль вас расстраивать неудачным результатом. Ещe раз повторюсь – все мои и всей команды помыслы и все наши усилия направлены на то, чтобы мы побеждали, побеждали каждого соперника. Мы работаем и будем работать для этого каждый день и результат обязательно придeт», – написал Геркус.