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    Садулаев: «За драку с «Локомотивом» я получил от отца. Это более сурово, чем футбольные санкции»

    Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев вспомнил ситуацию с дракой с «Локомотивом» в матче молодежного первенства в прошлом году.

    – В вашей карьере были не только голы и удачные матчи. Были и восемь матчей дисквалификации за драку в игре молодежного первенства против «Локомотива». Что там произошло?

    – Шла обычная игра. Не было ничего такого, чтобы завелись обе команды. Сейчас понимаю: это все из-за возраста. Молодые, эмоции... Конечно, переосмысли эту ситуацию, сейчас думаешь, почему тогда так произошло. Нас заслуженно поругало руководство клуба. Получил, конечно, и от отца. Поверьте, когда получаешь выговор от старших – это более сурово, чем футбольные санкции.

    • Восемь футболистов «Ахмата» за тот инцидент получили дисквалификацию от 2 до 8 матчей.
    • На 6 встреч был дисквалифицирован футболист «Локомотива» Артем Карпукас.
    • «Ахмат» за необеспечение безопасности был оштрафован на 75 тысяч рублей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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