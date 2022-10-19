Садулаев: «За драку с «Локомотивом» я получил от отца. Это более сурово, чем футбольные санкции»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев вспомнил ситуацию с дракой с «Локомотивом» в матче молодежного первенства в прошлом году.

– В вашей карьере были не только голы и удачные матчи. Были и восемь матчей дисквалификации за драку в игре молодежного первенства против «Локомотива». Что там произошло?

– Шла обычная игра. Не было ничего такого, чтобы завелись обе команды. Сейчас понимаю: это все из-за возраста. Молодые, эмоции... Конечно, переосмысли эту ситуацию, сейчас думаешь, почему тогда так произошло. Нас заслуженно поругало руководство клуба. Получил, конечно, и от отца. Поверьте, когда получаешь выговор от старших – это более сурово, чем футбольные санкции.