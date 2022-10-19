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    Федотов: «Скамейка «Спартака» постоянно оказывала мне «знаки внимания». Когда спускались в раздевалку, тоже был «контакт»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о поведении тренеров «Спартака» во время матча 13-го тура РПЛ.

    – Имели место какие-то провокационные моменты. Если кто-то хочет таким образом подстегнуть свою команду, то никаких проблем. Но при чем здесь мы? А тут определенные действия со спартаковской скамейки были направлены на нас.

    — Какие?

    — Нам что-то постоянно показывал тренерский штаб соперников. Знаем, что каждый должен находиться в своей зоне, но его помощники оказывали мне и нашей скамейке какие-то «знаки внимания». Пересмотрите внимательно трансляцию.

    А потом они пришли к нам, и случился тот диалог. Не хочу снова раскручивать, но даже когда мы в перерыве спускались уже в раздевалку, то вновь от одного из представителей соперника был определенный «контакт».

    • Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал после матча: «Что-то рядом прыгало».
    • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
    • Дерби завершилось ничьей 2:2.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3409

      aaaaahhhh 1 час назад

      редкостная животина.

      0
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      Рейтинг: +2080

      моэм 1 час назад

      Главное песком в глаза не кидали ... европа.с однако .

      0
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      Рейтинг: +319

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      Возле раздевалки был tolchok или dratsing?

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