Федотов: «Скамейка «Спартака» постоянно оказывала мне «знаки внимания». Когда спускались в раздевалку, тоже был «контакт»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о поведении тренеров «Спартака» во время матча 13-го тура РПЛ.

– Имели место какие-то провокационные моменты. Если кто-то хочет таким образом подстегнуть свою команду, то никаких проблем. Но при чем здесь мы? А тут определенные действия со спартаковской скамейки были направлены на нас.

— Какие?

— Нам что-то постоянно показывал тренерский штаб соперников. Знаем, что каждый должен находиться в своей зоне, но его помощники оказывали мне и нашей скамейке какие-то «знаки внимания». Пересмотрите внимательно трансляцию.

А потом они пришли к нам, и случился тот диалог. Не хочу снова раскручивать, но даже когда мы в перерыве спускались уже в раздевалку, то вновь от одного из представителей соперника был определенный «контакт».