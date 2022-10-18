Брат Кокорина – Канчельскису: «Ты поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь»

Косарь от брата на телефон прилетел..Яблоко от яблони недалеко гниёт.
Кирилл Кокорин, брат нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на слова экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса.
Ранее Канчельскис заявил: «Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Кокорин — бедняга, нищий! У него нет души, там пусто».
«Ты подходил в заведениях, поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь. Улыбайся, у тебя не получилось», — написал Кокорин-младший в соцсетях.
- В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.