Брат Кокорина – Канчельскису: «Ты поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь»

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на слова экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса.

Ранее Канчельскис заявил: «Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Кокорин — бедняга, нищий! У него нет души, там пусто».

«Ты подходил в заведениях, поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь. Улыбайся, у тебя не получилось», — написал Кокорин-младший в соцсетях.