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    Брат Кокорина – Канчельскису: «Ты поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь»

    Кирилл Кокорин, брат нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на слова экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса.

    Ранее Канчельскис заявил: «Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Кокорин — бедняга, нищий! У него нет души, там пусто».

    «Ты подходил в заведениях, поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь. Улыбайся, у тебя не получилось», — написал Кокорин-младший в соцсетях.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +355

      Эном айс 1 час назад

      Косарь от брата на телефон прилетел..Яблоко от яблони недалеко гниёт.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17451

      Cleaner 1 час назад

      "Как шерсть тявкаешь". Вот уровень Кокориных. Добавить к этому нечего...(

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10686

      alp > Cleaner 56 минут назад

      +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1264

      GreyDM 2 часа назад

      Канчельскису теперь стоит избегать заведений, где стулья не прикручены к полу)))

      8
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      Рейтинг: +31

      dragoff 2 часа назад

      Сразу видно, что сиделый))))) Но сказал все по делу

      3
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