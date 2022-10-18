Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канчельскис: «У Кокорина нет души. Он профукал карьеру из-за денег, его уровень – ФНЛ»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

    «Флаг в руки Кокорину! У него одни деньги на уме, а не футбол. Как говорил Лобановский — играй в футбол и все будет! Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Он не достигнет высоких целей.

    Кокорин напоминает Остапа Бендера: «Деньги давай, деньги-деньги-деньги» — Сашка из этой серии. У него деньги скоро закончатся, пусть подумает. Кто вспомнит про него вообще? Все скоро про него забудут, а Аршавина, Радимова и Мостового будут помнить. Про парня с Кипра все забудут — это его жизнь!

    Он не знает, куда вкладывать деньги — это не от большого ума. Молодые футболисты, как и Кокорин, не знают, как достаются деньги: в мое время мы жили в общагах, еду доставали с трудом и играли на высоком уровне. Бог ему судья.

    Александр профукал всю свою карьеру из-за денег — факт! Саша, если так много говоришь, забей 10 мячей как Батистута, а потом говори. Уверен, что Серию А он не потянет, потому его уровень — ФНЛ. Талант был, но остался без карьеры из-за денег!

    Сейчас много бедных людей, а Кокорин говорит про деньги — это максимально некрасиво. Он как наша молодежь, которая растет на Comedy Club и «Дом-2».

    Ты не прав, Александр! Самые богатые люди — Билл Гейтс, семья Рокфеллеров, а Кокорин — бедняга, нищий! У него нет души, там пусто», — заявил Канчельскис.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

    Новости по теме
    Канчельскис: «Я не говорил, что уровень Кокорина – ФНЛ. Если надо, скажу сейчас»
    Канчельскис: «Пускай Кокорин закроет рот! Если я его трону, он закончит играть в футбол» 1
    Кокорин ответил Канчельскису: «Не трогайте меня. Как человек вы себя потеряли» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15836

      Fusballer 35 минут назад

      "У Кокорина нет души" - разве он рыжий?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26113

      JTherry 41 минуту назад

      узнав про "деньги" Коко, Андрюшку понесло, прям, как того самого Остапа...)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11