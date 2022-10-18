Канчельскис: «У Кокорина нет души. Он профукал карьеру из-за денег, его уровень – ФНЛ»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Флаг в руки Кокорину! У него одни деньги на уме, а не футбол. Как говорил Лобановский — играй в футбол и все будет! Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Он не достигнет высоких целей.

Кокорин напоминает Остапа Бендера: «Деньги давай, деньги-деньги-деньги» — Сашка из этой серии. У него деньги скоро закончатся, пусть подумает. Кто вспомнит про него вообще? Все скоро про него забудут, а Аршавина, Радимова и Мостового будут помнить. Про парня с Кипра все забудут — это его жизнь!

Он не знает, куда вкладывать деньги — это не от большого ума. Молодые футболисты, как и Кокорин, не знают, как достаются деньги: в мое время мы жили в общагах, еду доставали с трудом и играли на высоком уровне. Бог ему судья.

Александр профукал всю свою карьеру из-за денег — факт! Саша, если так много говоришь, забей 10 мячей как Батистута, а потом говори. Уверен, что Серию А он не потянет, потому его уровень — ФНЛ. Талант был, но остался без карьеры из-за денег!

Сейчас много бедных людей, а Кокорин говорит про деньги — это максимально некрасиво. Он как наша молодежь, которая растет на Comedy Club и «Дом-2».

Ты не прав, Александр! Самые богатые люди — Билл Гейтс, семья Рокфеллеров, а Кокорин — бедняга, нищий! У него нет души, там пусто», — заявил Канчельскис.