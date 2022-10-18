Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал свои слова о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.
«Я не говорил, что уровень Кокорина — ФНЛ. Так написали журналисты. Это их выдумка. Надо было вынести что-то в заголовок, я такого не говорил. Говорил про деньги, да.
Если надо – сейчас скажу, что его уровень ФНЛ. Но тогда я этого не говорил», — сказал Канчельскис.
- В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»