Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал свои слова о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Я не говорил, что уровень Кокорина — ФНЛ. Так написали журналисты. Это их выдумка. Надо было вынести что-то в заголовок, я такого не говорил. Говорил про деньги, да.

Если надо – сейчас скажу, что его уровень ФНЛ. Но тогда я этого не говорил», — сказал Канчельскис.