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    Канчельскис: «Я не говорил, что уровень Кокорина – ФНЛ. Если надо, скажу сейчас»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал свои слова о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

    «Я не говорил, что уровень Кокорина — ФНЛ. Так написали журналисты. Это их выдумка. Надо было вынести что-то в заголовок, я такого не говорил. Говорил про деньги, да.

    Если надо – сейчас скажу, что его уровень ФНЛ. Но тогда я этого не говорил», — сказал Канчельскис.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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