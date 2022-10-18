Канчельскис: «Пускай Кокорин закроет рот! Если я его трону, он закончит играть в футбол»

Экс-форвард «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Ранее 31-летний форвард ответил на критику Канчельскиса: «Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие».

«Мне неинтересно, что пишет Кокорин. Где он играл? Кто его трогает? Трогает – это когда бьют по голове кулаком. А мне Кокорин не сдался. Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол.

Не знаю, что он имеет в виду запрещенного. Видимо то, за что отсидел. Пусть поплачется, если он маленький мальчик. А то показывает деньги на всю страну, а нигде толком и не играл.

Пускай закроет рот и не открывает его! Человек в трех соснах заблудился. Такие футболисты у нас были пачками в советское время. Сначала бы в футбол играть научился! Вести надо себя нормально! Сказочник!» – сказал Канчельскис.