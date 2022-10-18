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    Канчельскис: «Пускай Кокорин закроет рот! Если я его трону, он закончит играть в футбол»

    Экс-форвард «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

    Ранее 31-летний форвард ответил на критику Канчельскиса: «Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие».

    «Мне неинтересно, что пишет Кокорин. Где он играл? Кто его трогает? Трогает – это когда бьют по голове кулаком. А мне Кокорин не сдался. Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол.

    Не знаю, что он имеет в виду запрещенного. Видимо то, за что отсидел. Пусть поплачется, если он маленький мальчик. А то показывает деньги на всю страну, а нигде толком и не играл.

    Пускай закроет рот и не открывает его! Человек в трех соснах заблудился. Такие футболисты у нас были пачками в советское время. Сначала бы в футбол играть научился! Вести надо себя нормально! Сказочник!» – сказал Канчельскис.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4

      dragoff 3 минуты назад

      Да, Канчельских убогий совсем стал... Отличный игрок и такой поганый человечешко

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