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    Кокорин ответил Канчельскису: «Не трогайте меня. Как человек вы себя потеряли»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на критику со стороны экс-форварда «МЮ» Андрея Канчельскиса.

    Ранее Канчельскис заявил: «Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Кокорин — бедняга, нищий! У него нет души, там пусто».

    «Как футболиста очень уважал и уважаю. Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.

    А если серьезно – не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», – написал Кокорин в соцсетях.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8012

      vladik12 12 минут назад

      Ну да. Допустить, чтобы твоя жена ушла к Стасу Михайлову, - так себе строка в биографии Канчела.

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      Рейтинг: +26113

      JTherry 36 минут назад

      "Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие..."
      ...не в бровь, а в глаз..! Андрюшке давно надо было язычок укоротить на 9 мм...)

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