Кокорин ответил Канчельскису: «Не трогайте меня. Как человек вы себя потеряли»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на критику со стороны экс-форварда «МЮ» Андрея Канчельскиса.
Ранее Канчельскис заявил: «Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Кокорин — бедняга, нищий! У него нет души, там пусто».
«Как футболиста очень уважал и уважаю. Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.
А если серьезно – не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», – написал Кокорин в соцсетях.
- В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
Источник: Бомбардир.ру