Кокорин ответил Канчельскису: «Не трогайте меня. Как человек вы себя потеряли»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на критику со стороны экс-форварда «МЮ» Андрея Канчельскиса.

Ранее Канчельскис заявил: «Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Кокорин — бедняга, нищий! У него нет души, там пусто».

«Как футболиста очень уважал и уважаю. Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.

А если серьезно – не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», – написал Кокорин в соцсетях.