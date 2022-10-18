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  • Кокорин ответил Канчельскису: «Не трогайте меня. Как человек вы себя потеряли»

Кокорин ответил Канчельскису: «Не трогайте меня. Как человек вы себя потеряли»

18 октября 2022, 10:52
6

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на критику со стороны экс-форварда «МЮ» Андрея Канчельскиса.

Ранее Канчельскис заявил: «Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Кокорин — бедняга, нищий! У него нет души, там пусто».

«Как футболиста очень уважал и уважаю. Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.

А если серьезно – не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», – написал Кокорин в соцсетях.

  • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
  • В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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JTherry
1666079823
"Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие..." ...не в бровь, а в глаз..! Андрюшке давно надо было язычок укоротить на 9 мм...)
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vladik12
1666081221
Ну да. Допустить, чтобы твоя жена ушла к Стасу Михайлову, - так себе строка в биографии Канчела.
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SLADE2019
1666084578
Это что, Кокорин человеком себя считает? Вот уж новость, так новость. Молчи уж, несчастная твоя душа. А считать жену самым близким, тоже бред. Да и вообще подобное в дискурсе не используется. Стыдно должно быть.
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Эном айс
1666092046
Полтора часа эфира у Нобеля и другой человек!))Наглый хам. Вот, что слава творит с крашеной нутрией ,ну хоть и неспортивная.
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Ганнибал Лектор
1666107405
Кокорин - мужик! Играет в футбол и получает удовольствие. Вопреки всему и несмотря ни на что
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