Где смотреть «Зенит» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 20 октября

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграют в матче 4-го тура Кубка России.
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- Игра состоится в четверг, 20 октября.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало – в 20:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Крылья Советов
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Зенит – Крылья Советов
- Победа «Зенита» – 1.41
- Ничья – 5.20
- Победа «Крыльев» – 8.00
Источник: «Бомбардир»