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  • Кокорин: «Мог оказаться в РПЛ, но не хотел возвращаться в Россию. Нашел варианты в Турции и Венгрии через соцсети»

Кокорин: «Мог оказаться в РПЛ, но не хотел возвращаться в Россию. Нашел варианты в Турции и Венгрии через соцсети»

17 октября 2022, 18:17

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как искал новый клуб через соцсети.

«Я мог где угодно оказаться в России. Я первый раз обратился к «Фиорентине», когда уже начали вопросы не по заявке, вот эти непонятные истории. Я сам пришел, говорю: «У меня есть вариант, я хочу уйти». И все.

И если бы я раньше рассматривал, я мог бы и раньше в России оказаться, но я не хотел в Россию возвращаться. Я понял, что я хочу остаться в том городе, где у меня будут лучшие условия жизни. Важной и школа была для ребенка, и все факторы, которые сходились.

Я понимал, что это аренда на год. Если учитывать, где я хочу провести аренду на год, то я выбрал Кипр. Турция еще была, Венгрия была, но знаешь, это варианты... Честно, я сам нашел через инстаграм (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская – прим. «Бомбардира»).

Там появились старые знакомые, я им написал: «Где вы находитесь? Какой там вариант? Я хочу быстро уехать, сменить обстановку и все», — сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

  • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
  • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
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