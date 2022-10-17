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    Кокорин: «Мог оказаться в РПЛ, но не хотел возвращаться в Россию. Нашел варианты в Турции и Венгрии через соцсети»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как искал новый клуб через соцсети.

    «Я мог где угодно оказаться в России. Я первый раз обратился к «Фиорентине», когда уже начали вопросы не по заявке, вот эти непонятные истории. Я сам пришел, говорю: «У меня есть вариант, я хочу уйти». И все.

    И если бы я раньше рассматривал, я мог бы и раньше в России оказаться, но я не хотел в Россию возвращаться. Я понял, что я хочу остаться в том городе, где у меня будут лучшие условия жизни. Важной и школа была для ребенка, и все факторы, которые сходились.

    Я понимал, что это аренда на год. Если учитывать, где я хочу провести аренду на год, то я выбрал Кипр. Турция еще была, Венгрия была, но знаешь, это варианты... Честно, я сам нашел через инстаграм (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская – прим. «Бомбардира»).

    Там появились старые знакомые, я им написал: «Где вы находитесь? Какой там вариант? Я хочу быстро уехать, сменить обстановку и все», — сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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