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    Кокорин: «Я заработал больше всех российских футболистов. Золотое время»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин заявил, что заработал больше всех российских футболистов.

    «Думаю, я заработал больше всех российских футболистов. Это правда. Посчитать несложно. По контрактам я не знаю футболиста, который заработал больше меня.

    Я особо эти деньги не выпрашивал. Мне их давали. Да, где-то переоцененно. Но такие деньги были в России, это было золотое время. Мы просто попали в хорошее время» — Александр Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26107

      JTherry 28 минут назад

      "Я особо эти деньги не выпрашивал. Мне их давали..."
      ...напоминает сказку про Иванушку-дурачка: мозгов ни на грош, а жена-царевна и сам весь в шоколаде...)

      0
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      Рейтинг: +6430

      Беспонтий 28 минут назад

      и сколько рук натруженных сейчас вцепилось в стул?
      и сколько ног усталых развернулось для удара...

      3
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      Рейтинг: +471

      Лицом_на_клаве 58 минут назад

      "Мне их давали". Ну мажор епт, пробу ставить некуда. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2986

      Dgad 1 час назад

      Были бы еще мозги...а так всю карьеру просрал и талант свой, а про деньги....никто и не вспомнит о тебе через два года как закончишь.

      0
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      Рейтинг: +66221

      portero 1 час назад

      И таких кокош-пидорош везде во власти....

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      Рейтинг: +1309

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Нечисть России

      0
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      Рейтинг: +11064

      alex1951 1 час назад

      Кокоша....Щасливчик.....После шконки ,не жисть ,а малина....Как говорится : В Греции все есть!))))

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      Рейтинг: +4382

      Snek > alex1951 1 час назад

      Он же на Кипре.

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      Рейтинг: +25831

      vladimir-7 > Snek 52 минуты назад

      ... продолжает отдыхать, а "золотое время" у него ещё не закончилось.

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