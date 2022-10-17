Кокорин: «Я заработал больше всех российских футболистов. Золотое время»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин заявил, что заработал больше всех российских футболистов.

«Думаю, я заработал больше всех российских футболистов. Это правда. Посчитать несложно. По контрактам я не знаю футболиста, который заработал больше меня.

Я особо эти деньги не выпрашивал. Мне их давали. Да, где-то переоцененно. Но такие деньги были в России, это было золотое время. Мы просто попали в хорошее время» — Александр Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.