Кокорин: «Я заработал больше всех российских футболистов. Золотое время»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин заявил, что заработал больше всех российских футболистов.
«Думаю, я заработал больше всех российских футболистов. Это правда. Посчитать несложно. По контрактам я не знаю футболиста, который заработал больше меня.
Я особо эти деньги не выпрашивал. Мне их давали. Да, где-то переоцененно. Но такие деньги были в России, это было золотое время. Мы просто попали в хорошее время» — Александр Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.
- В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»