Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «Я заработал больше всех российских футболистов. Золотое время»

Кокорин: «Я заработал больше всех российских футболистов. Золотое время»

17 октября 2022, 16:23
14

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин заявил, что заработал больше всех российских футболистов.

«Думаю, я заработал больше всех российских футболистов. Это правда. Посчитать несложно. По контрактам я не знаю футболиста, который заработал больше меня.

Я особо эти деньги не выпрашивал. Мне их давали. Да, где-то переоцененно. Но такие деньги были в России, это было золотое время. Мы просто попали в хорошее время» — Александр Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

  • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
  • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1666013261
Кокоша....Щасливчик.....После шконки ,не жисть ,а малина....Как говорится : В Греции все есть!))))
Ответить
moskowcity-petrv
1666013662
Нечисть России
Ответить
portero
1666013990
И таких кокош-пидорош везде во власти....
Ответить
Dgad
1666014201
Были бы еще мозги...а так всю карьеру просрал и талант свой, а про деньги....никто и не вспомнит о тебе через два года как закончишь.
Ответить
Беспонтий
1666016253
и сколько рук натруженных сейчас вцепилось в стул? и сколько ног усталых развернулось для удара...
Ответить
JTherry
1666016261
"Я особо эти деньги не выпрашивал. Мне их давали..." ...напоминает сказку про Иванушку-дурачка: мозгов ни на грош, а жена-царевна и сам весь в шоколаде...)
Ответить
komarinskiy
1666024885
Сколько из этого пропил?
Ответить
Красногорск_Фан
1666025488
Чего заработал то если тебя скромный чиновник из бара засадил в сизо по самый не балуй. Не ту профессию выбрал. Надо было в мэрии чем то там заниматься на средней должности. Бггг
Ответить
САДЫЧОК
1666039539
И сказать нечего ! Он , реально вертел всех на.....!
Ответить
Главные новости
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
4
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
4
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
7
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
3
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Все новости
Все новости
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
3
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
7
Решение КДК по Дивееву
13:35
17
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
28
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+