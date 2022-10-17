Уткин считает, что Федотов намеренно оскорбил Абаскаля, сказав о нем в среднем роде

Видеоблогер Василий Уткин высказался о конфликте главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».

Дерби завершилось ничьей 2:2.

«Сам по себе факт малозначительный, даже не потолкались. Но комментарий Федотова интересен: «Так, прыгало что-то рядом».

«Можно переехать в Москву из «Сочи», но сложно выбить «Сочи» из человека», выразилась Зарема (уроженка Башкирии, к слову).

Но Владимир Федотов ведь не южанин. Он родился под Свердловском, ныне Екатеринбург, и в этом городе он жил и играл практически всю карьеру. Было это в девяностые.

И вот я совершенно точно могу вам сказать, что в Екатеринбурге, где эти годы были действительно лихими, высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьезным оскорблением, попыткой унизить.

Думаю, что и сейчас тоже. Ну, только теперь даже там в ответ на это не стреляют сразу. И Владимир Федотов, конечно, именно оскорбление и имел в виду. Это просто надо понимать», – написал Уткин в телеграме.