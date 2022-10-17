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    Уткин считает, что Федотов намеренно оскорбил Абаскаля, сказав о нем в среднем роде

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о конфликте главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

    • Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
    • Дерби завершилось ничьей 2:2.

    «Сам по себе факт малозначительный, даже не потолкались. Но комментарий Федотова интересен: «Так, прыгало что-то рядом».

    «Можно переехать в Москву из «Сочи», но сложно выбить «Сочи» из человека», выразилась Зарема (уроженка Башкирии, к слову).

    Но Владимир Федотов ведь не южанин. Он родился под Свердловском, ныне Екатеринбург, и в этом городе он жил и играл практически всю карьеру. Было это в девяностые.

    И вот я совершенно точно могу вам сказать, что в Екатеринбурге, где эти годы были действительно лихими, высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьезным оскорблением, попыткой унизить.

    Думаю, что и сейчас тоже. Ну, только теперь даже там в ответ на это не стреляют сразу. И Владимир Федотов, конечно, именно оскорбление и имел в виду. Это просто надо понимать», – написал Уткин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7628

      nik55 18 минут назад

      Федотов----ты еще 0 а не тренер и рано возомнил себя звездой

      0
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      Рейтинг: +5737

      Павелий 2 часа назад

      Родился тоже рядом, в 100 км от Михайловска. Уткин прав. За такие слова Федотов в 90-е бы челюсть по частям собирал. Расслабился, лысый!

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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 3 часа назад

      Я думаю, что сказано то было на эмоциях, но принести извинения было-бы уместно и это стало бы показателем профессиональности и человечности

      1
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      Рейтинг: +10846

      "supermax" > Max Bobr 2 часа назад

      это наверное не про Федотова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +349

      Аден 3 часа назад

      у федотова на ипале нарисовано, что оно мразотное.

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      Рейтинг: +10846

      "supermax" 4 часа назад

      ну не без говнеца человек...бывает

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