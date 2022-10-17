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  • Уткин считает, что Федотов намеренно оскорбил Абаскаля, сказав о нем в среднем роде

Уткин считает, что Федотов намеренно оскорбил Абаскаля, сказав о нем в среднем роде

17 октября 2022, 13:32
7

Видеоблогер Василий Уткин высказался о конфликте главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

  • Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
  • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
  • Дерби завершилось ничьей 2:2.

«Сам по себе факт малозначительный, даже не потолкались. Но комментарий Федотова интересен: «Так, прыгало что-то рядом».

«Можно переехать в Москву из «Сочи», но сложно выбить «Сочи» из человека», выразилась Зарема (уроженка Башкирии, к слову).

Но Владимир Федотов ведь не южанин. Он родился под Свердловском, ныне Екатеринбург, и в этом городе он жил и играл практически всю карьеру. Было это в девяностые.

И вот я совершенно точно могу вам сказать, что в Екатеринбурге, где эти годы были действительно лихими, высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьезным оскорблением, попыткой унизить.

Думаю, что и сейчас тоже. Ну, только теперь даже там в ответ на это не стреляют сразу. И Владимир Федотов, конечно, именно оскорбление и имел в виду. Это просто надо понимать», – написал Уткин в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Абаскаль Гильермо Уткин Василий
Комментарии (7)
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sochi-2013
1666002973
Комментарий удален.
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"supermax"
1666003177
ну не без говнеца человек...бывает
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Max Bobr
1666006683
Я думаю, что сказано то было на эмоциях, но принести извинения было-бы уместно и это стало бы показателем профессиональности и человечности
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Павелий
1666009735
Родился тоже рядом, в 100 км от Михайловска. Уткин прав. За такие слова Федотов в 90-е бы челюсть по частям собирал. Расслабился, лысый!
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nik55
1666016712
Федотов----ты еще 0 а не тренер и рано возомнил себя звездой
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alex1951
1666023340
Сладкая парочка TWIX : Уткин Губерниевский))) Эти оба держат в оцепенении всю футбольную диаспору России.... А чё дальше скажють,чяво ляпнут?
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