Уткин считает, что Федотов намеренно оскорбил Абаскаля, сказав о нем в среднем роде

Федотов----ты еще 0 а не тренер и рано возомнил себя звездой
Видеоблогер Василий Уткин высказался о конфликте главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
- Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
- Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
- Дерби завершилось ничьей 2:2.
«Сам по себе факт малозначительный, даже не потолкались. Но комментарий Федотова интересен: «Так, прыгало что-то рядом».
«Можно переехать в Москву из «Сочи», но сложно выбить «Сочи» из человека», выразилась Зарема (уроженка Башкирии, к слову).
Но Владимир Федотов ведь не южанин. Он родился под Свердловском, ныне Екатеринбург, и в этом городе он жил и играл практически всю карьеру. Было это в девяностые.
И вот я совершенно точно могу вам сказать, что в Екатеринбурге, где эти годы были действительно лихими, высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьезным оскорблением, попыткой унизить.
Думаю, что и сейчас тоже. Ну, только теперь даже там в ответ на это не стреляют сразу. И Владимир Федотов, конечно, именно оскорбление и имел в виду. Это просто надо понимать», – написал Уткин в телеграме.