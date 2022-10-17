Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги проигранного матча 11-го тура чемпионата Венгрии против «Мезекевешда» (1:2).

«Мы прекрасно понимали, что нас может ожидать сложный матч, знали, что «Мезекевешд» любит агрессивно играть дома.

Матч с «Црвеной Звездой» [в Лиге Европы] сильно вымотал команду. Мы хорошо начали, но после своего гола потянули соперника на себя, не реализовали свои моменты. Были и ненужные передачи, надо учиться на своих ошибках.

Конечно, эмоции могут быть лишними как в случае поражения, так и в случае победы, поэтому мы должны как следует проанализировать произошедшее.

Мы должны постоянно стремиться быть лучше. За последние недели мы потерпели два выездных поражения, нам предстоит разобраться в причинах», – сказал Черчесов.