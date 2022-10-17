Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Червиченко: «Абаскаль – лучший тренер «Спартака» за последние десять лет»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от воскресного дерби с ЦСКА (2:2).

    «Это был отличный матч, вообще все было на высоком уровне. Борьба, самоотдача, движение. Футбол вышел на загляденье.

    Мне кажется, что наш футбол сейчас вообще становится лучше и интереснее. Видимо, отсутствие еврокубков сказывается на игроках, что они начали по-другому играть. Скорость появилась.

    Результат дерби закономерен. В первом тайме ЦСКА были лучше, во втором тайме «Спартак» прибавил. Абаскаль изменил игру во втором тайме и это принесло результат.

    Сейчас уже понятно, что в «Спартаке» появился хороший тренер. С каждым матчем он мне нравится все больше и больше.

    Считаю, что за последние десять лет Абаскаль – лучший тренер «Спартака». Команда хорошо двигается, есть мысль, появился характер. Выгрызают результат, который необходим команде», – сказал Червиченко.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

    Новости по теме
    «Чума на оба ваши дома». Губерниев – о высказываниях Федотова и Салиховой после дерби ЦСКА – «Спартак» 1
    «Испанцы любят помахать руками». Тренер ЦСКА Фоменко – о поведении Абаскаля 1
    «Кто такой Абаскаль, чтобы так себя вести в чужой стране?!». Юран – о стычке тренера «Спартака» с Федотовым 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:24
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +652

      SLADE2019 2 часа назад

      А Червиченко впервые за десять лет, что то хорошее сказал о Спартаке, может и за пятнадцать. Сезон в самом разгаре, рано делать выводы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Карпин был лучшим:)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +237

      эд100 > SpartakMoskwa 2 часа назад

      почему был?! он и сейчас красавчик. и я уверен, что он вернётся в Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      эд100 2 часа назад

      ребят, да ладно уже... Вчера проиграли все. Обе команды отвалились от призрачной чемпионской гонки. Федот окончательно умер как приличный человек. А Карась в очередной раз доказал, что не входит даже в тройку лучших судей страны, отвратно отсудил. В конечном итоге Мы, болелы, в жопе. Да ещё и грызёмся друг с другом. Нам это всё дерьмо надо? Давайте думать о завтрашнем дне, задачи у команд после зенита схожи у всех

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32999

      oyabun 3 часа назад

      Рано восхвалять. Оценивать надо по окончании сезона. Так то и Тедеско был неплох, а Каррера взял долгожданное Чемпионство, и это главный показатель успешности тренера.
      Что касается игры Спартака при Абаскале - для меня лично видно много минусов. Оборона никакая, в каждом матче пропускаем, причем по-глупому. Очень медленный выход из обороны, много поперечных мелких пасов и пасов назад вратарю. За это время соперник спокойно отходит назад и выстраивает свои оборонительные редуты. Где быстрая вертикальная игра? Тот же ЦСКА и Крылышки намного быстрее атакуют. По сути сейчас победы приходят из за сумасшедшей формы Промеса и Соболева.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +652

      SLADE2019 > oyabun 2 часа назад

      О каком быстром переходе в атаку можно говорить с такими защитниками? Мевля и Джикия пенсионеры. У остальных напрочь отсутствует первый пас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      acor94 3 часа назад

      Как это отображается в статистике?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26106

      JTherry 3 часа назад

      "...за последние десять лет Абаскаль – лучший тренер «Спартака»...
      ...Андрюша, ты ли это..?)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11