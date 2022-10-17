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  • Червиченко: «Абаскаль – лучший тренер «Спартака» за последние десять лет»

Червиченко: «Абаскаль – лучший тренер «Спартака» за последние десять лет»

17 октября 2022, 09:24
8

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от воскресного дерби с ЦСКА (2:2).

«Это был отличный матч, вообще все было на высоком уровне. Борьба, самоотдача, движение. Футбол вышел на загляденье.

Мне кажется, что наш футбол сейчас вообще становится лучше и интереснее. Видимо, отсутствие еврокубков сказывается на игроках, что они начали по-другому играть. Скорость появилась.

Результат дерби закономерен. В первом тайме ЦСКА были лучше, во втором тайме «Спартак» прибавил. Абаскаль изменил игру во втором тайме и это принесло результат.

Сейчас уже понятно, что в «Спартаке» появился хороший тренер. С каждым матчем он мне нравится все больше и больше.

Считаю, что за последние десять лет Абаскаль – лучший тренер «Спартака». Команда хорошо двигается, есть мысль, появился характер. Выгрызают результат, который необходим команде», – сказал Червиченко.

10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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JTherry
1665988792
"...за последние десять лет Абаскаль – лучший тренер «Спартака»... ...Андрюша, ты ли это..?)))
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acor94
1665990002
Как это отображается в статистике?
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oyabun
1665990030
Рано восхвалять. Оценивать надо по окончании сезона. Так то и Тедеско был неплох, а Каррера взял долгожданное Чемпионство, и это главный показатель успешности тренера. Что касается игры Спартака при Абаскале - для меня лично видно много минусов. Оборона никакая, в каждом матче пропускаем, причем по-глупому. Очень медленный выход из обороны, много поперечных мелких пасов и пасов назад вратарю. За это время соперник спокойно отходит назад и выстраивает свои оборонительные редуты. Где быстрая вертикальная игра? Тот же ЦСКА и Крылышки намного быстрее атакуют. По сути сейчас победы приходят из за сумасшедшей формы Промеса и Соболева.
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эд100
1665991790
ребят, да ладно уже... Вчера проиграли все. Обе команды отвалились от призрачной чемпионской гонки. Федот окончательно умер как приличный человек. А Карась в очередной раз доказал, что не входит даже в тройку лучших судей страны, отвратно отсудил. В конечном итоге Мы, болелы, в жопе. Да ещё и грызёмся друг с другом. Нам это всё дерьмо надо? Давайте думать о завтрашнем дне, задачи у команд после зенита схожи у всех
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SpartakMoskwa
1665991800
Карпин был лучшим:)
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SLADE2019
1665993466
А Червиченко впервые за десять лет, что то хорошее сказал о Спартаке, может и за пятнадцать. Сезон в самом разгаре, рано делать выводы.
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