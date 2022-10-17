Червиченко: «Абаскаль – лучший тренер «Спартака» за последние десять лет»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от воскресного дерби с ЦСКА (2:2).

«Это был отличный матч, вообще все было на высоком уровне. Борьба, самоотдача, движение. Футбол вышел на загляденье.

Мне кажется, что наш футбол сейчас вообще становится лучше и интереснее. Видимо, отсутствие еврокубков сказывается на игроках, что они начали по-другому играть. Скорость появилась.

Результат дерби закономерен. В первом тайме ЦСКА были лучше, во втором тайме «Спартак» прибавил. Абаскаль изменил игру во втором тайме и это принесло результат.

Сейчас уже понятно, что в «Спартаке» появился хороший тренер. С каждым матчем он мне нравится все больше и больше.

Считаю, что за последние десять лет Абаскаль – лучший тренер «Спартака». Команда хорошо двигается, есть мысль, появился характер. Выгрызают результат, который необходим команде», – сказал Червиченко.

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