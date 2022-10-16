Федотов объяснил плохую игру ЦСКА со «Спартаком» в начале второго тайма

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча со «Спартаком» (2:2). Команда пропустила два гола в начале второго тайма.

«Не сказал бы, что не вышли на второй тайм. Сработали плохо на левом фланге, позволили Зиньковскому нанести удар. Во втором голе позволили сопернику нанести удар. Но потом не развалились, смогли сравнять счет.

Первый тайм мы доминировали, создавали. Было миллион предпосылок. Итог можно считать закономерным», – сказал Федотов.

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