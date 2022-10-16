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    Перед матчем Чемпиошипа судья заметил, что ворота чуть выше нормы: их подпиливали прямо на поле

    16 октября Великобритания запомнит как день задержек во время футбольных матчей. Встреча «Лидса» и «Арсенала» была приостановлена на 40 минут из-за отключения электричества на стадионе. Задержка встречи «Халла» и «Бирмингема» в Чемпионшипе была более необычной.

    Перед началом матча арбитр Ли Даути в компании своих ассистентов проверял сетку ворот и заметил странное. Daily Mail пишет, что, по его мнению, створ ворот был больше стандартных размеров. Даути вместе с помощниками с помощью рулетки провели замеры и поняли, что ворота чуть выше нормы. Поэтому он подозвал сотрудников стадиона, которые прямо на месте отпилили по два дюйма (приблизительно по 5 см) с каждой стороны:

    Но после установки ворот матч не начался сразу же: сотрудникам потребовалось некоторое время, чтобы откалибровать систему Hawk Eye.

    Это не первая проблема в Чемпионшипе с воротами в сезоне-2022/23. В матче «Уигана» и «Кардиффа» створки были тоже чуть выше. Но судья не перенес начало встречи и не стал просить сотрудником отпилить немного длины – разница была не такой большой, как в матче «Халла» и «Бирмингема».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: Football Daily

    Источник: Бомбардир

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