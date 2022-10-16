Иван Игнатьев: «Не отрицаю: раньше ходил в клубы. Отвлекал себя от футбола всякой фигней»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев заверил, что сейчас сконцентрирован на футболе.

— Можешь сравнить себя сейчас и в «Краснодаре»? Можно сказать, что ты в лучшей форме за карьеру?

— Я так смотрю со стороны, по меркам российского футбола, у нас нападающие в основном раскрываются в определенный период. Да, у меня есть удачные и неудачные игры. Но, считаю, в моем случае главное — работать и тренироваться. И впереди, может, будут супер успешные сезоны в плане результативности. Главное сейчас сосредоточиться на тренировках, убрать все в сторону. Раньше было много моментов всяких…

— Каких?

— Отвлекал себя от футбола всякой фигнeй.

— Компьютерные игры, клубы?

— Я клубы часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю.

— Сейчас фокус на футболе?

— Да. Когда концентрируешься на футболе, это дает свои плоды.

— Получается, повзрослел?

— Время покажет.