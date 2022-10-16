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  • Иван Игнатьев: «Не отрицаю: раньше ходил в клубы. Отвлекал себя от футбола всякой фигней»

Иван Игнатьев: «Не отрицаю: раньше ходил в клубы. Отвлекал себя от футбола всякой фигней»

16 октября 2022, 13:25
1

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев заверил, что сейчас сконцентрирован на футболе.

— Можешь сравнить себя сейчас и в «Краснодаре»? Можно сказать, что ты в лучшей форме за карьеру?

— Я так смотрю со стороны, по меркам российского футбола, у нас нападающие в основном раскрываются в определенный период. Да, у меня есть удачные и неудачные игры. Но, считаю, в моем случае главное — работать и тренироваться. И впереди, может, будут супер успешные сезоны в плане результативности. Главное сейчас сосредоточиться на тренировках, убрать все в сторону. Раньше было много моментов всяких…

— Каких?

— Отвлекал себя от футбола всякой фигнeй.

— Компьютерные игры, клубы?

— Я клубы часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю.

— Сейчас фокус на футболе?

— Да. Когда концентрируешься на футболе, это дает свои плоды.

— Получается, повзрослел?

— Время покажет.

  • «Локомотив» подписал Игнатьева летом.
  • 23-летний игрок в сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
  • Игрок стоит 1,5 миллиона евро. В 2019 году трансферная стоимость Игнатьева была 7,5 миллиона.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Игнатьев Иван
Комментарии (1)
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Беспонтий
1665924195
напомнил этот скулёж... Текст песни Сети - Smile "День через день Работа догоняет меня Год через год Девушки бросают меня Час через час Сигареты травят меня Век через век Женщины рожают меня Миг через миг В жизни происходит фигня Смайл, мазефак, смайл Я иду по дороге и ботинок не жаль Смайл, мазефак, смайл По знакомой дороге или в ад или в рай.."
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