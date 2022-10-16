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    Иван Игнатьев: «Не отрицаю: раньше ходил в клубы. Отвлекал себя от футбола всякой фигней»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев заверил, что сейчас сконцентрирован на футболе.

    — Можешь сравнить себя сейчас и в «Краснодаре»? Можно сказать, что ты в лучшей форме за карьеру?

    — Я так смотрю со стороны, по меркам российского футбола, у нас нападающие в основном раскрываются в определенный период. Да, у меня есть удачные и неудачные игры. Но, считаю, в моем случае главное — работать и тренироваться. И впереди, может, будут супер успешные сезоны в плане результативности. Главное сейчас сосредоточиться на тренировках, убрать все в сторону. Раньше было много моментов всяких…

    — Каких?

    — Отвлекал себя от футбола всякой фигнeй.

    — Компьютерные игры, клубы?

    — Я клубы часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю.

    — Сейчас фокус на футболе?

    — Да. Когда концентрируешься на футболе, это дает свои плоды.

    — Получается, повзрослел?

    — Время покажет.

    • «Локомотив» подписал Игнатьева летом.
    • 23-летний игрок в сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
    • Игрок стоит 1,5 миллиона евро. В 2019 году трансферная стоимость Игнатьева была 7,5 миллиона.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6374

      Беспонтий 27 минут назад

      напомнил этот скулёж...

      Текст песни Сети - Smile

      "День через день
      Работа догоняет меня
      Год через год
      Девушки бросают меня

      Час через час
      Сигареты травят меня
      Век через век
      Женщины рожают меня
      Миг через миг
      В жизни происходит фигня
      Смайл, мазефак, смайл
      Я иду по дороге и ботинок не жаль
      Смайл, мазефак, смайл
      По знакомой дороге или в ад или в рай.."

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