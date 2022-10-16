Иван Игнатьев: «Не отрицаю: раньше ходил в клубы. Отвлекал себя от футбола всякой фигней»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев заверил, что сейчас сконцентрирован на футболе.
— Можешь сравнить себя сейчас и в «Краснодаре»? Можно сказать, что ты в лучшей форме за карьеру?
— Я так смотрю со стороны, по меркам российского футбола, у нас нападающие в основном раскрываются в определенный период. Да, у меня есть удачные и неудачные игры. Но, считаю, в моем случае главное — работать и тренироваться. И впереди, может, будут супер успешные сезоны в плане результативности. Главное сейчас сосредоточиться на тренировках, убрать все в сторону. Раньше было много моментов всяких…
— Каких?
— Отвлекал себя от футбола всякой фигнeй.
— Компьютерные игры, клубы?
— Я клубы часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю.
— Сейчас фокус на футболе?
— Да. Когда концентрируешься на футболе, это дает свои плоды.
— Получается, повзрослел?
— Время покажет.
- «Локомотив» подписал Игнатьева летом.
- 23-летний игрок в сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- Игрок стоит 1,5 миллиона евро. В 2019 году трансферная стоимость Игнатьева была 7,5 миллиона.