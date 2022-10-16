Клопп: «Предпочел бы, чтобы Гвардиола ушел в отпуск на четыре года»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил, что хотел бы временного ухода из профессии менеджера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Буду ли скучать, когда Гвардиола покинет «Сити»? Нет, я бы предпочел, чтобы он ушел в творческий отпуск на четыре года. Я бы хотел, чтобы он был в отпуске последние четыре года. Шутка.

Он лучший тренер в мире, что доказывает каждый день. Уважаю его», – сказал Клопп.