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    Клопп: «Предпочел бы, чтобы Гвардиола ушел в отпуск на четыре года»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил, что хотел бы временного ухода из профессии менеджера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    «Буду ли скучать, когда Гвардиола покинет «Сити»? Нет, я бы предпочел, чтобы он ушел в творческий отпуск на четыре года. Я бы хотел, чтобы он был в отпуске последние четыре года. Шутка.

    Он лучший тренер в мире, что доказывает каждый день. Уважаю его», – сказал Клопп.

    • Команды начнут очный матч 11-го тура АПЛ в 18:30 по Москве.
    • Гвардиола 4 раза брал с «Сити» АПЛ.
    • Тренер дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».

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    Источник: Goal

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