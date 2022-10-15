Смольников оценил шансы «Торпедо» избежать вылета из РПЛ

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников порассуждал о перспективах своей команды сохранить прописку в российской Премьер-лиге.

– Уверены, что «Торпедо» выберется со дна таблицы?

– Думаю, здесь зависит от всех нас. Если мы будем двигаться в правильном направлении, то будут сдвиги в этом плане.

У нас есть цель вылезти из этого положения. На мой взгляд, у нас есть на это все шансы. Для меня очень тяжело быть на последнем месте.

Самое легкое в данном случае – опустить руки, но это точно не выход из ситуации.