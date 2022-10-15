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    Смольников оценил шансы «Торпедо» избежать вылета из РПЛ

    Защитник «Торпедо» Игорь Смольников порассуждал о перспективах своей команды сохранить прописку в российской Премьер-лиге.

    – Уверены, что «Торпедо» выберется со дна таблицы?

    – Думаю, здесь зависит от всех нас. Если мы будем двигаться в правильном направлении, то будут сдвиги в этом плане.

    У нас есть цель вылезти из этого положения. На мой взгляд, у нас есть на это все шансы. Для меня очень тяжело быть на последнем месте.

    Самое легкое в данном случае – опустить руки, но это точно не выход из ситуации.

    • «Торпедо» набрало 6 очков в 13 турах РПЛ.
    • Смольников может вылететь в Первую лигу 2-й сезон подряд. В мае он опустился в ФНЛ с тульским «Арсеналом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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