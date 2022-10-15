Смольников оценил шансы «Торпедо» избежать вылета из РПЛ

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников порассуждал о перспективах своей команды сохранить прописку в российской Премьер-лиге.
– Уверены, что «Торпедо» выберется со дна таблицы?
– Думаю, здесь зависит от всех нас. Если мы будем двигаться в правильном направлении, то будут сдвиги в этом плане.
У нас есть цель вылезти из этого положения. На мой взгляд, у нас есть на это все шансы. Для меня очень тяжело быть на последнем месте.
Самое легкое в данном случае – опустить руки, но это точно не выход из ситуации.
- «Торпедо» набрало 6 очков в 13 турах РПЛ.
- Смольников может вылететь в Первую лигу 2-й сезон подряд. В мае он опустился в ФНЛ с тульским «Арсеналом».
Источник: «Матч ТВ»