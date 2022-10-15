Клопп: «В мире есть три клуба, которые могут делать что угодно в финансовом плане»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп указал на финансовое превосходство «Манчестер Сити».
«В финансовом плане мы не можем конкурировать с «Сити». У них лучший состав в мире, и они подписывают лучшего нападающего [Эрлинга Холанда] на рынке. Не важно, сколько это стоит, вы просто делаете это.
«Ливерпуль» не может себя так вести, это невозможно.
В футбольном мире есть три клуба [«Сити», «ПСЖ», «Ньюкасл»], которые могут делать что угодно. Это законно, но они способны делать что хотят. Это факт», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» неудачно начал сезон и идет на 11-м месте в АПЛ.
- Завтра мерсисайдцы примут «Манчестер Сити» в 18:30 мск.
Источник: Goal