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  • Клопп: «В мире есть три клуба, которые могут делать что угодно в финансовом плане»

Клопп: «В мире есть три клуба, которые могут делать что угодно в финансовом плане»

15 октября 2022, 12:04
1

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп указал на финансовое превосходство «Манчестер Сити».

«В финансовом плане мы не можем конкурировать с «Сити». У них лучший состав в мире, и они подписывают лучшего нападающего [Эрлинга Холанда] на рынке. Не важно, сколько это стоит, вы просто делаете это.

«Ливерпуль» не может себя так вести, это невозможно.

В футбольном мире есть три клуба [«Сити», «ПСЖ», «Ньюкасл»], которые могут делать что угодно. Это законно, но они способны делать что хотят. Это факт», – сказал Клопп.

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Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл ПСЖ Клопп Юрген
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Romeo 123
1665830953
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