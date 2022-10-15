Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Клопп: «В мире есть три клуба, которые могут делать что угодно в финансовом плане»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп указал на финансовое превосходство «Манчестер Сити».

    «В финансовом плане мы не можем конкурировать с «Сити». У них лучший состав в мире, и они подписывают лучшего нападающего [Эрлинга Холанда] на рынке. Не важно, сколько это стоит, вы просто делаете это.

    «Ливерпуль» не может себя так вести, это невозможно.

    В футбольном мире есть три клуба [«Сити», «ПСЖ», «Ньюкасл»], которые могут делать что угодно. Это законно, но они способны делать что хотят. Это факт», – сказал Клопп.

    Новости по теме
    Каррагер: «Клопп – бог. «Ливерпулю» нужно менять игроков, а не тренера» 5
    Клопп сообщил, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки 5
    Клопп оценил игру Нуньеса в составе «Ливерпуля». Его купили за 75 миллионов
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:04
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      Romeo 123 31 минуту назад

      Постели себя солому

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11