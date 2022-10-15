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    Защитник ЦСКА Роша: «У меня около 20 татуировок. Одна такая же, как у Рамоса»

    Летний новичок ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своих татуировках.

    – Сколько у вас татуировок?

    – Боже, сам не знаю. Наверное, около 20. Какие-то я делал в Бразилии, какие-то – в Португалии. Если найду хорошего мастера в России, то, может, и здесь набью.

    Должно быть сделано хорошо, потому что рисунок останется с тобой навсегда.

    – У вас есть тату с Бартом Симпсоном – героем мультсериала.

    – Да, и с Микки-Маусом тоже. Я много пересматривал в детстве.

    – Сколько вам было лет, когда сделали первое тату?

    – 19-20 лет.

    – Как отнeсся отец?

    – Ему не нравятся тату, но со временем он смирился. А жена к татуировкам относится хорошо, у неe тоже есть.

    – Ваши крылья на шее похожи на те, что у Серхио Рамоса.

    – Да. У него такие же. Ну или у меня такие же, как у него! Я большой поклонник Рамоса. Часто смотрю его матчи и связываю себя с ним.

    – Вы оба и карточки получать любите.

    – Да-да, у нас хватает общего. Было бы здорово однажды с ним познакомиться.

    • Роша перешел в ЦСКА из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
    • Он забил 2 гола в 6 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6333

      Беспонтий 2 часа назад

      познакомься с федей синеруким
      там вообще граффити отдыхает

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