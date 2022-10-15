Защитник ЦСКА Роша: «У меня около 20 татуировок. Одна такая же, как у Рамоса»

познакомься с федей синеруким
там вообще граффити отдыхает
Летний новичок ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своих татуировках.
– Сколько у вас татуировок?
– Боже, сам не знаю. Наверное, около 20. Какие-то я делал в Бразилии, какие-то – в Португалии. Если найду хорошего мастера в России, то, может, и здесь набью.
Должно быть сделано хорошо, потому что рисунок останется с тобой навсегда.
– У вас есть тату с Бартом Симпсоном – героем мультсериала.
– Да, и с Микки-Маусом тоже. Я много пересматривал в детстве.
– Сколько вам было лет, когда сделали первое тату?
– 19-20 лет.
– Как отнeсся отец?
– Ему не нравятся тату, но со временем он смирился. А жена к татуировкам относится хорошо, у неe тоже есть.
– Ваши крылья на шее похожи на те, что у Серхио Рамоса.
– Да. У него такие же. Ну или у меня такие же, как у него! Я большой поклонник Рамоса. Часто смотрю его матчи и связываю себя с ним.
– Вы оба и карточки получать любите.
– Да-да, у нас хватает общего. Было бы здорово однажды с ним познакомиться.
- Роша перешел в ЦСКА из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
- Он забил 2 гола в 6 матчах.