Защитник ЦСКА Роша: «У меня около 20 татуировок. Одна такая же, как у Рамоса»

Летний новичок ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своих татуировках.

– Сколько у вас татуировок?

– Боже, сам не знаю. Наверное, около 20. Какие-то я делал в Бразилии, какие-то – в Португалии. Если найду хорошего мастера в России, то, может, и здесь набью.

Должно быть сделано хорошо, потому что рисунок останется с тобой навсегда.

– У вас есть тату с Бартом Симпсоном – героем мультсериала.

– Да, и с Микки-Маусом тоже. Я много пересматривал в детстве.

– Сколько вам было лет, когда сделали первое тату?

– 19-20 лет.

– Как отнeсся отец?

– Ему не нравятся тату, но со временем он смирился. А жена к татуировкам относится хорошо, у неe тоже есть.

– Ваши крылья на шее похожи на те, что у Серхио Рамоса.

– Да. У него такие же. Ну или у меня такие же, как у него! Я большой поклонник Рамоса. Часто смотрю его матчи и связываю себя с ним.

– Вы оба и карточки получать любите.

– Да-да, у нас хватает общего. Было бы здорово однажды с ним познакомиться.