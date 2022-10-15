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  • Защитник ЦСКА Роша: «У меня около 20 татуировок. Одна такая же, как у Рамоса»

Защитник ЦСКА Роша: «У меня около 20 татуировок. Одна такая же, как у Рамоса»

15 октября 2022, 11:51
2

Летний новичок ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своих татуировках.

– Сколько у вас татуировок?

– Боже, сам не знаю. Наверное, около 20. Какие-то я делал в Бразилии, какие-то – в Португалии. Если найду хорошего мастера в России, то, может, и здесь набью.

Должно быть сделано хорошо, потому что рисунок останется с тобой навсегда.

– У вас есть тату с Бартом Симпсоном – героем мультсериала.

– Да, и с Микки-Маусом тоже. Я много пересматривал в детстве.

– Сколько вам было лет, когда сделали первое тату?

– 19-20 лет.

– Как отнeсся отец?

– Ему не нравятся тату, но со временем он смирился. А жена к татуировкам относится хорошо, у неe тоже есть.

– Ваши крылья на шее похожи на те, что у Серхио Рамоса.

– Да. У него такие же. Ну или у меня такие же, как у него! Я большой поклонник Рамоса. Часто смотрю его матчи и связываю себя с ним.

– Вы оба и карточки получать любите.

– Да-да, у нас хватает общего. Было бы здорово однажды с ним познакомиться.

  • Роша перешел в ЦСКА из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
  • Он забил 2 гола в 6 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Роша Виллиан
Комментарии (2)
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Беспонтий
1665825099
познакомься с федей синеруким там вообще граффити отдыхает
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фанат джигурды
1665839835
А ещё там не хватает куполов, чудотворного креста с иконами, колоколов, домика у ручья, текущего струйкой тонкою, алеющего заката, розы за колючей ржавой проволокой, строчки "мама, я не виноват!", лодки с полными парусами.
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