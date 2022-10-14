Вопрос интеграции крымских клубов в российский футбол находится на контроле администрации президента

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый поговорил о перспективах включения крымских клубов в российскую футбольную семью.

– Сейчас у вас уже есть уверенность, что вас примут?

— Уверенность повысилась после разговора с президентом ФНЛ Наилем Измайловым. Этого ждут все. Болельщики настроены на это. Многие из них даже писали письма Владимиру Путину, чтобы нашу команду включили в российские соревнования. Понятно, что он не сам отвечал, но есть ответы от администрации президента. Там говорят, что этот вопрос решается.

— У вас есть понимание, когда вопрос с включением клубов решится?

— Сначала документы должны прийти в Крымский футбольный союз, их перешлют нам. В них будет указано, что мы должны будем сделать, какой пакет документов надо будет собрать для процедуры лицензирования. Насколько я понимаю, из важного: финансирование, как люди получают деньги, в каком объеме. Следующий вопрос — инфраструктура, в собственности они или в аренде, плюс у клуба должна быть спортивная школа или академия. Все это у нас есть. Мы являемся клубом правительства Севастополя, так что у нас все замечательно в этом плане.