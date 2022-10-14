Семин прокомментировал уход Плутника из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.
«Это закономерное решение. Ушли люди, которые не справились со своей работой. Вместо них пришел спортивный функционер, который давно в спорте, с определенным опытом. Все закономерно», — сказал Семин.
- Председателем совета директоров «Локомотива» избран Юрий Нагорных.
- «Локомотив» на прошлой неделе уволил Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна.
- Команда идет на 14-м месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»