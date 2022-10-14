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    Плутник покинул пост президента «Локомотива»

    Александр Плутник подал в отставку с поста президента «Локомотива».

    «13 октября решением Совета директоров футбольного клуба «Локомотив» председателем Совета директоров избран Юрий Нагорных, директор ОАО «РЖД» по коммуникациям.

    Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть Совет директоров», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Локомотив» на прошлой неделе уволил Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна.
    • Команда идет на 14-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2398

      fakeid 1 час назад

      cвинячье рыло из ютуба, по фамилии борзыкин, по этому поводу сегодня срочно выпустит очередной ролик с гнидским заголовком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17211

      paracetamol 1 час назад

      А почему Плутника не арестовали за растрату?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +882

      SpartakMoskwa > paracetamol 1 час назад

      Эхх, если бы они начали кого то арестовывать, то сели бы 90% вышек Россфутбола

      1
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    • ...
      Рейтинг: +724

      г.Онега 1 час назад

      еще одного надо выкинуть

      0
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      Рейтинг: +724

      г.Онега 1 час назад

      ура

      1
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