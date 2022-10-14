Плутник покинул пост президента «Локомотива»

Александр Плутник подал в отставку с поста президента «Локомотива».
«13 октября решением Совета директоров футбольного клуба «Локомотив» председателем Совета директоров избран Юрий Нагорных, директор ОАО «РЖД» по коммуникациям.
Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть Совет директоров», – сообщает пресс-служба клуба.
- «Локомотив» на прошлой неделе уволил Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна.
- Команда идет на 14-м месте в РПЛ.
Источник: сайт «Локомотива»