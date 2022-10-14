Плутник покинул пост президента «Локомотива»

Александр Плутник подал в отставку с поста президента «Локомотива».

«13 октября решением Совета директоров футбольного клуба «Локомотив» председателем Совета директоров избран Юрий Нагорных, директор ОАО «РЖД» по коммуникациям.

Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть Совет директоров», – сообщает пресс-служба клуба.