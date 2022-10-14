Геркус взял на себя ответственность за назначение Талалаева в «Торпедо»

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера клуба.

– Матч с «Локомотивом» – ключевая игра в этой части сезона не только по принципиальности, она важна и по шансам набрать очки, уйти с последней строчки и приблизиться к конкурентам.

Мы понимали, что «Локомотив» хочет усилить тренерский штаб. Так что одним из факторов назначения нового главного тренера была попытка получить перед одним из ключевых матчей этой части сезона дополнительное преимущество.

– На бумаге Талалаев – это дополнительное преимущество?

– Его опыт, его история говорят, что да, это значимый козырь в игре. Но на практике покажет только предстоящий матч.

– Талалаев сказал, что, если бы болельщики «Торпедо» не попросили его «помочь команде подняться из низов таблицы», то он «продолжил бы отдыхать».

– Наверное, это важный фактор, что он идет в клуб, где к нему хорошо относятся и ждут его. Он чувствует связь с болельщиками. Здорово, что ты идешь на работу, где тебя ждут.

– Так кто его все-таки привел – вы или болельщики?

– Конечно, я использовал в переговорах этот важный фактор – любовь болельщиков. Но это решение руководства клуба, под мою ответственность.