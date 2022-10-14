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    Геркус взял на себя ответственность за назначение Талалаева в «Торпедо»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера клуба.

    – Матч с «Локомотивом» – ключевая игра в этой части сезона не только по принципиальности, она важна и по шансам набрать очки, уйти с последней строчки и приблизиться к конкурентам.

    Мы понимали, что «Локомотив» хочет усилить тренерский штаб. Так что одним из факторов назначения нового главного тренера была попытка получить перед одним из ключевых матчей этой части сезона дополнительное преимущество.

    – На бумаге Талалаев – это дополнительное преимущество?

    – Его опыт, его история говорят, что да, это значимый козырь в игре. Но на практике покажет только предстоящий матч.

    – Талалаев сказал, что, если бы болельщики «Торпедо» не попросили его «помочь команде подняться из низов таблицы», то он «продолжил бы отдыхать».

    – Наверное, это важный фактор, что он идет в клуб, где к нему хорошо относятся и ждут его. Он чувствует связь с болельщиками. Здорово, что ты идешь на работу, где тебя ждут.

    – Так кто его все-таки привел – вы или болельщики?

    – Конечно, я использовал в переговорах этот важный фактор – любовь болельщиков. Но это решение руководства клуба, под мою ответственность.

    • Талалаев возглавил «Торпедо» вместо Николая Ковардаева.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 12 турах).
    • Талалаев – воспитанник московского клуба.

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    Источник: «РБ Спорт»

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