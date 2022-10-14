Кокорин рассказал, в каком возрасте нужно отдавать детей в футбол

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин дал совет родителям, которые хотят отдать ребенка в футбол.
— С какого возраста лучше отдать ребенка в футбол, чтобы он стал профессиональным футболистом?
— Я пошел на футбол в первом классе, но я бы не лишал ребенка детства и не отдавал рано. 4–5 лет нужно полностью насладиться детством. Потом уже выбирать осознанно, чтобы ребенок погружался в учебу и занимался любимым делом.
Я так понимаю, на Кипре идут в первый класс с шести лет. Это идеальный возраст для того, чтобы отдать ребенка в школу и записать его в секцию любого спорта.
- В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Летом игрок должен вернуться в Италию.
Источник: «Матч ТВ»