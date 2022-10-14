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    Кокорин рассказал, в каком возрасте нужно отдавать детей в футбол

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин дал совет родителям, которые хотят отдать ребенка в футбол.

    — С какого возраста лучше отдать ребенка в футбол, чтобы он стал профессиональным футболистом?

    — Я пошел на футбол в первом классе, но я бы не лишал ребенка детства и не отдавал рано. 4–5 лет нужно полностью насладиться детством. Потом уже выбирать осознанно, чтобы ребенок погружался в учебу и занимался любимым делом.

    Я так понимаю, на Кипре идут в первый класс с шести лет. Это идеальный возраст для того, чтобы отдать ребенка в школу и записать его в секцию любого спорта.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • Летом игрок должен вернуться в Италию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17010

      ilichkadr 1 час назад

      Шурик начал раздавать советы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15972

      Barmaleushka 1 час назад

      Как стул сможет поднять - сразу в спортшколу .

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