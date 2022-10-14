Кокорин рассказал, в каком возрасте нужно отдавать детей в футбол

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин дал совет родителям, которые хотят отдать ребенка в футбол.

— С какого возраста лучше отдать ребенка в футбол, чтобы он стал профессиональным футболистом?

— Я пошел на футбол в первом классе, но я бы не лишал ребенка детства и не отдавал рано. 4–5 лет нужно полностью насладиться детством. Потом уже выбирать осознанно, чтобы ребенок погружался в учебу и занимался любимым делом.

Я так понимаю, на Кипре идут в первый класс с шести лет. Это идеальный возраст для того, чтобы отдать ребенка в школу и записать его в секцию любого спорта.