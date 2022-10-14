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  • Кокорин рассказал, в каком возрасте нужно отдавать детей в футбол

Кокорин рассказал, в каком возрасте нужно отдавать детей в футбол

14 октября 2022, 12:07
2

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин дал совет родителям, которые хотят отдать ребенка в футбол.

— С какого возраста лучше отдать ребенка в футбол, чтобы он стал профессиональным футболистом?

— Я пошел на футбол в первом классе, но я бы не лишал ребенка детства и не отдавал рано. 4–5 лет нужно полностью насладиться детством. Потом уже выбирать осознанно, чтобы ребенок погружался в учебу и занимался любимым делом.

Я так понимаю, на Кипре идут в первый класс с шести лет. Это идеальный возраст для того, чтобы отдать ребенка в школу и записать его в секцию любого спорта.

  • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
  • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
  • Летом игрок должен вернуться в Италию.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (2)
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ilichkadr
1665740497
Шурик начал раздавать советы?
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Ahmad11034
1665751826
Да да правильно,родители у тебя по любому спросят об этом,ахахахах
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