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    Черчесов раскрыл секрет успеха «Ференцвароша» после победы над «Црвеной Звездой»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (2:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

    «По большей части команда выполнила задуманное. Можем быть довольны, поскольку нам удалось реализовать то, о чeм договаривались. Выступили как настоящая команда с хорошим соперником.

    Нам удалось взять реванш за поражение в Белграде. Да, пропустили гол, хотя знали, что сербы быстро контратакуют. Не бывает матчей без ошибок. Их нужно анализировать, а самое главное – как на них реагирует команда.

    В чeм секрет «Ференцвароша»? В том, что все придерживаются выбранной тактики. Только в этом случае можно добиться результата.

    Кроме того, что нужно играть в футбол, нужно ещe и бороться. И, конечно, для нас очень важны наши замечательные болельщики. Они были фантастическими, и я счастлив, что мы смогли их порадовать», – цитирует Черчесова Origo.

    • «Ференцварош» возглавляет группу Н после 4-х туров.
    • Команда Черчесова набрала 9 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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