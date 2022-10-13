Талалаев рассказал о конфликте Промеса с игроками «Ахмата»: «Ребята ждали его у автобуса»

Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о конфликте полузащитника «Спартака» Квинси Промеса с игроками грозненского клуба.

– Во время матча со «Спартаком» в первом туре Промес позволил себе лишнего в высказываниях против наших футболистов. Ребята хотели встретить и встречали его у спартаковского автобуса, очень долго сидели в раздевалке и ждали.

Этот конфликт уладил только Джикия, которого надо отметить особо – он лидер не только на поле и в раздевалке, но и по жизни. И очень хороший парень.

Промес – классный игрок, я просто тащусь от него, и он сейчас во многом определяет успехи «Спартака». Но при этом есть вещи, которые недопустимы. Либо после этого нужно приносить извинения.

Просто это не в первый раз. Я видел матч, в котором он позволил себе высказывания. Даже моего знания английского хватило, чтобы все расслышать. Мужчины должны оставаться мужчинами.

– Как Джикии удалось все уладить?

– Он привел Промеса, но не стал заводить его в автобус, а зашел и извинился за него сам. Если честно, я был при первой части и в середине этого конфликта, а потом пошел на пресс-конференцию.

Вернулся поздно и не видел воочию, чем это закончилось. Ребята сказали: «Тренер, мы уладили сами». И рассказали о роли Джикии.

В мои времена как игрока такие вещи не прощались. Какие бойцы были в «Торпедо» или в Тюмени! Если ты уважаешь себя, то потом заслужишь и уважение других. И этого самоуважения терять никогда нельзя. Говорю это и игрокам, и работникам команды и клуба, и оппонентам.