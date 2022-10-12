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    Петржела: «Черчесова скоро уволят из «Ференцвароша», потому что он россиянин»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Ференцварош» уволит Станислава Черчесова.

    «Я с Черчесовым не знаком, но видел, как он работает. Он один из лучших российских тренеров, наравне с Карпиным.

    Но он будет последним российским тренером в Европе. Думаю, его скоро уволят, потому что он россиянин. Это возможно — сейчас в мире плохое отношение к спортсменам и тренерам из России», — заявил Петржела.

    • «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате.
    • Клуб играет в Лиге Европы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +520

      egor tikhonov 24 минуты назад

      Локомотиву пипец полный теперь. не дай боже усы туда запустит)

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