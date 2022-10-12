Петржела: «Черчесова скоро уволят из «Ференцвароша», потому что он россиянин»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Ференцварош» уволит Станислава Черчесова.
«Я с Черчесовым не знаком, но видел, как он работает. Он один из лучших российских тренеров, наравне с Карпиным.
Но он будет последним российским тренером в Европе. Думаю, его скоро уволят, потому что он россиянин. Это возможно — сейчас в мире плохое отношение к спортсменам и тренерам из России», — заявил Петржела.
- «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате.
- Клуб играет в Лиге Европы.
Источник: «РБ Спорт»