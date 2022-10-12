Игорь Федотов раскритиковал назначение Карасева на матч ЦСКА – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не согласен с назначением Сергея Карасева на центральный матч 13-го тура между ЦСКА и «Спартаком».

«Только Карасев должен судить большие матчи в РПЛ? Нет, не согласен. Он один не может судить все топ-матчи в чемпионате России. Есть Кирилл Левников, Владислав Безбородов, Павел Кукуян. Есть много арбитров, кто может судить такие матчи.

Но я хочу видеть на этой игре Артема Любимова, ведь ему дали эмблему ФИФА. Именно он должен работать. Пусть в УЕФА И ФИФА увидят, что их ожидает в дальнейшем будущем. В судейском РФС комитете сидят глупые люди. В итоге получается, что они всем там друг друга дурят. Спросите у РФС: почему не поставили Любимова на этот матч?» – сказал Федотов.