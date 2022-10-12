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    Игорь Федотов раскритиковал назначение Карасева на матч ЦСКА – «Спартак»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не согласен с назначением Сергея Карасева на центральный матч 13-го тура между ЦСКА и «Спартаком».

    «Только Карасев должен судить большие матчи в РПЛ? Нет, не согласен. Он один не может судить все топ-матчи в чемпионате России. Есть Кирилл Левников, Владислав Безбородов, Павел Кукуян. Есть много арбитров, кто может судить такие матчи.

    Но я хочу видеть на этой игре Артема Любимова, ведь ему дали эмблему ФИФА. Именно он должен работать. Пусть в УЕФА И ФИФА увидят, что их ожидает в дальнейшем будущем. В судейском РФС комитете сидят глупые люди. В итоге получается, что они всем там друг друга дурят. Спросите у РФС: почему не поставили Любимова на этот матч?» – сказал Федотов.

    • Матч состоится 16 октября на «ВЭБ Арене».
    • «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
    • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17384

      Cleaner 7 минут назад

      А кроме Карасева больше никто НЕПРЕДВЗЯТО и АДЕКВАТНО не судит. Потому и назначают его на центральные матчи.

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      Рейтинг: +15822

      NewLife 25 минут назад

      Беспонтовый базар.

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      Рейтинг: +567

      bratskij 1 час назад

      Хорошо что продажного кукуянчика не назначили.

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      Рейтинг: +17384

      Cleaner > bratskij 6 минут назад

      Да, Кукуянн "судит" в пользу тех, кто заплатит. Только слепой этого не видит. Или тот, кто в доле...(

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      Рейтинг: +25803

      vladimir-7 2 часа назад

      Любимов наверно отказался от судейства этого матча, чтобы, потом, эмблему ФИФА
      у него не отняли.

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