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  • Игорь Федотов раскритиковал назначение Карасева на матч ЦСКА – «Спартак»

Игорь Федотов раскритиковал назначение Карасева на матч ЦСКА – «Спартак»

12 октября 2022, 18:41
4

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не согласен с назначением Сергея Карасева на центральный матч 13-го тура между ЦСКА и «Спартаком».

«Только Карасев должен судить большие матчи в РПЛ? Нет, не согласен. Он один не может судить все топ-матчи в чемпионате России. Есть Кирилл Левников, Владислав Безбородов, Павел Кукуян. Есть много арбитров, кто может судить такие матчи.

Но я хочу видеть на этой игре Артема Любимова, ведь ему дали эмблему ФИФА. Именно он должен работать. Пусть в УЕФА И ФИФА увидят, что их ожидает в дальнейшем будущем. В судейском РФС комитете сидят глупые люди. В итоге получается, что они всем там друг друга дурят. Спросите у РФС: почему не поставили Любимова на этот матч?» – сказал Федотов.

  • Матч состоится 16 октября на «ВЭБ Арене».
  • «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
  • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Карасев Сергей Федотов Игорь
Комментарии (4)
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vladimir-7
1665589825
Любимов наверно отказался от судейства этого матча, чтобы, потом, эмблему ФИФА у него не отняли.
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NewLife
1665596735
Беспонтовый базар.
Ответить
zigbert
1665599533
У Карасева опыта судейства все таки больше. Но время Любимова еще придет. Куда ему спешить?
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АЛЕКС 58
1665637660
Только не куХуяна!
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